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Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kayserispor&#039;un uçağına yıldırım düştü!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü. Uçak, Kayseri'ye geri döndü. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, futbolcuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. Hafta karşılaşması için  Kayseri'den İstanbul'a hareket eden Mondihome Kayserispor'un içinde bulunduğu THY'nin uçağına yıldırım düşünce, uçak zorunlu olarak havalimanına geri döndü. Takım ise bir başka uçakla İstanbul'a hareket edecek. Saat 15.15'te hareket etmesi beklenen THY'nin Kayseri-İstanbul uçağı, hava şartları nedeniyle rötar yaparak saat 17.00’de uçuşa geçti. Uçağa  kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bunun üzerine uçak zorunlu ve tedbir amaçlı yeniden Erkilet Havaalanı’na dönüş yaptı.

HERKESİN DURUMU İYİ

Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Ali Çamlı, yıldırım düşen uçakta ve kafilede can ve mal kaybının olmadığını, herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Şu an yeni bir uçak ile İstanbul'a gitmek için Erkilet Havalimanı'nda bekliyoruz. Herkese geçmiş olsun' dedi.
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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