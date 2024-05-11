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Tuzlaspor ve Gençlerbirliği yenişemedi! İstanbul temsilcisi küme düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tuzlaspor ve Gençlerbirliği yenişemedi! İstanbul temsilcisi küme düştü

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tuzlaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Tuzlaspor, Trendyol 1.Lig'e veda etti.

Tuzlaspor ile Gençlerbirliği Tuzla Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yasin Kol yönetti. 

Karşılaşma da konuk takımın golünü 31. dakikada kendi kalesine Philip Awuku attı. Uzatma dakikalarında ev sahibi ekip Sadık Baş ile golü buldu: 1-1.

TUZLASPOR KÜME DÜŞTÜ

1-1 biten maçın ardından Tuzlaspor 38 puanda kalarak Altay ve Giresunspor'un ardından 1. Lig'e veda eden 3. takım oldu.

Play-off fırsatını kaçıran Gençlerbirliği ise ligi 51 puanla bitirdi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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