Tuzlaspor ve Gençlerbirliği yenişemedi! İstanbul temsilcisi küme düştü

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mayıs 2024 18:29 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 18:32 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tuzlaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Tuzlaspor, Trendyol 1.Lig'e veda etti.