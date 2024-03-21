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Ordu son seçim anketi 2024! Asal Araştırma Ordu belediye seçimi anket sonuçları... Ordu'da İyi Parti atağı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ordu son seçim anketi 2024! Asal Araştırma Ordu belediye seçimi anket sonuçları... Ordu&#039;da İyi Parti atağı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Ordu'da son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Ordu'da seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Ordu için son anketler ne diyor? İşte Ordu'da yerel seçim anketi 2024.

2024 yerel seçimleri son seçim anketleri ne diyor, sorusu hız kazandı. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor.  Asal Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi  Ordu'ya ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Peki, son  Ordu anketi ne diyor? İşte  Ordu  2024 yerel seçim anket sonuçları... 

Ordu son seçim anketi 2024! Asal Araştırma Ordu belediye seçimi anket sonuçları... Ordu'da İyi Parti atağı - 1. Resim

ORDU SON SEÇİM ANKETİ 2024!

Yerel seçimlere sayılı günler kala Asal Araştırma,  Ordu için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Ordu'da  6-12 Mart 2024 tarihleri arasında1500 kişi ile anket yapıldı.

ORDU'DA KİM ÖNDE?

ASAL Araştırma Ordu'da seçmenlere Bu Pazar Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Asal Araştırma'nın anketine göre Ordu'da  İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Enver Yılmaz'ın önde olduğu görüldü.

Ordu son seçim anketi 2024! Asal Araştırma Ordu belediye seçimi anket sonuçları... Ordu'da İyi Parti atağı - 2. Resim

SON ANKET SONUÇLARI

İYİ Parti (Enver Yılmaz):%41.6

AK Parti (Mehmet Hilmi Güler):%40.5

CHP (Zekai Sana):%12.6

Yeniden Refah Partisi (Adem Ağca):%2.1

Diğer:%3.2

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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