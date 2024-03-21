Ordu son seçim anketi 2024! Asal Araştırma Ordu belediye seçimi anket sonuçları... Ordu'da İyi Parti atağı

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 23:22 - Güncelleme: 21 Mart 2024 23:23 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Ordu'da son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Ordu'da seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Ordu için son anketler ne diyor? İşte Ordu'da yerel seçim anketi 2024.