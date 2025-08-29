Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla kimdir?

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla kimdir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Kale İlçesi Belediye Başkanı Erkan Hayla, 1976 doğumludur. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu oan Hayla, esnaflık ve oda başkanlığı deneyimine sahiptir. 2024 seçimlerinde yeniden başkan seçilmiştir.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla kimdir? sorusu gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu bir siyasetçidir.

Esnaflık ve oda başkanlığı alanında kazandığı tecrübelerinin ardından 2014 yılında belediye başkanı seçilen Hayta, 2018 yılında görevden alınmıştır. Ancak 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeniden Kale Belediye Başkanı oldu. 

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla kimdir? - 1. Resim

KALE BELEDİYE BAŞKANI ERKAN HAYLA KİMDİR?

Erkan Hayla 1976 yılında Kale'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlk öğrenimini Kale'de tamamlaması üzerine 1986 yılında devlet parasız yatılı okulu sınavını kazanarak ortaöğretimini İzmir'de tamamladı.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı. Kale'de esnaflık yapan Hayla, 2010 yılında Kale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçildi.

4 yıl Kale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve S.S. Kale Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde Başkan Vekilliği görevlerini sürdürdü. Erkan Hayla, 2014 yerel seçiminde Kale Başkanı seçildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'de Kale Belediye Başkanı Adayı olan Hayla, ilçesindeki oyların yüzde 50'sini alarak Kale Belediye Başkanı seçildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mourinho gitti Kerem bitti! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu kaç paraya aldı? İşte Kerem'im bonservis bedeli...Avrupa’nın güvenlik kaygılarına Türk çözümleri 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho gitti Kerem bitti! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu kaç paraya aldı? İşte Kerem'im bonservis bedeli... - HaberlerMourinho gitti Kerem bitti! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu kaç paraya aldı? İşte Kerem'im bonservis bedeli...Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri kim? Kura sonrası sürpriz eşleşme... - HaberlerSamsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri kim? Kura sonrası sürpriz eşleşme...Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Brann nerenin, hangi ülkenin takımı? - HaberlerFenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Brann nerenin, hangi ülkenin takımı?Yarın kargolar çalışıyor mu, açık mı? - HaberlerYarın kargolar çalışıyor mu, açık mı?Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, Avrupa Ligi maçı ne zaman? Kuralar çekildi... - HaberlerFenerbahçe'nin rakibi kim oldu, Avrupa Ligi maçı ne zaman? Kuralar çekildi...1 Eylül uyum haftasında üniforma zorunlu mu? - Haberler1 Eylül uyum haftasında üniforma zorunlu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...