Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla kimdir? sorusu gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu bir siyasetçidir.

Esnaflık ve oda başkanlığı alanında kazandığı tecrübelerinin ardından 2014 yılında belediye başkanı seçilen Hayta, 2018 yılında görevden alınmıştır. Ancak 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeniden Kale Belediye Başkanı oldu.

KALE BELEDİYE BAŞKANI ERKAN HAYLA KİMDİR?

Erkan Hayla 1976 yılında Kale'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlk öğrenimini Kale'de tamamlaması üzerine 1986 yılında devlet parasız yatılı okulu sınavını kazanarak ortaöğretimini İzmir'de tamamladı.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı. Kale'de esnaflık yapan Hayla, 2010 yılında Kale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçildi.

4 yıl Kale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve S.S. Kale Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde Başkan Vekilliği görevlerini sürdürdü. Erkan Hayla, 2014 yerel seçiminde Kale Başkanı seçildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'de Kale Belediye Başkanı Adayı olan Hayla, ilçesindeki oyların yüzde 50'sini alarak Kale Belediye Başkanı seçildi.