Kar yağacak mı, ne zaman kar bekleniyor? MGM yurt geneli hava durumu tahmini
Kar yağacak mı, ne zaman kar bekleniyor MGM tarafından açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava durumu önümüzdeki günlerde farklılık gösterecek. Kuzey ve Doğu bölgelerinde yer yer bulutlu ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, diğer bölgelerde ise genellikle güneşli ve açık hava bekleniyor.
Kar yağacak mı, ne zaman kar bekleniyor vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması beklenirken yurdun geri kalanında ise sıcaklıklar önemli bir değişim göstermeyecek.
KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı rapora göre ülke genelinde kar yağışı için uyarı yapılmadı. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri ve Erzurum, Kars gibi illerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar ihtimali gündemde.
Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksek bölgelerinde de kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağışlar, yüksek rakımlarda karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği belirtildi.
NE ZAMAN KAR BEKLENİYOR?
Doğu Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağışı ihtimali artıyor. Erzurum ve Kars çevresinde önümüzdeki birkaç gün içinde yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor.
MGM tarafından Orta ve Doğu Karadeniz’in dağlık bölgelerinde de yüksek kesimlerde önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur veya kar şeklinde yağışlar etkili olabileceği açıklandı.
HAVA DURUMU TAHMİNİ MGM
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık