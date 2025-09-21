Kar yağacak mı, ne zaman kar bekleniyor? MGM yurt geneli hava durumu tahmini

Kar yağacak mı, ne zaman kar bekleniyor vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması beklenirken yurdun geri kalanında ise sıcaklıklar önemli bir değişim göstermeyecek.

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı rapora göre ülke genelinde kar yağışı için uyarı yapılmadı. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri ve Erzurum, Kars gibi illerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar ihtimali gündemde.

Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksek bölgelerinde de kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağışlar, yüksek rakımlarda karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği belirtildi.

NE ZAMAN KAR BEKLENİYOR?

Doğu Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağışı ihtimali artıyor. Erzurum ve Kars çevresinde önümüzdeki birkaç gün içinde yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor.

MGM tarafından Orta ve Doğu Karadeniz’in dağlık bölgelerinde de yüksek kesimlerde önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur veya kar şeklinde yağışlar etkili olabileceği açıklandı.

HAVA DURUMU TAHMİNİ MGM

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık