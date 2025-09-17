Karadeniz Ereğli Bursaspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele Karadeniz Ereğli ve Bursaspor arasında devam ediyor. 17 Eylül Çarşamba günü ve saat 14.00’te oynanacak karşılaşmanın şifresiz izleme seçenekleri belli oldu.

KARADENİZ EREĞLİ BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler Karadeniz Ereğli Belediye Spor ve Bursaspor arasındaki mücadelenin canlı yayınını A Spor aracılığıyla televizyondan izleyebilecek. Maç şifresiz olarak ekrana gelecek.

BURSASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maç, Zonguldak’ta Şehit Vefa Karakurdu Stadyumu’nda oynanacak. Bu stadyum ev sahibi Karadeniz Ereğli Belediye Spor’un maçlarını sahasında oynadığı yer. Stadyumdan tribün satın alanlar ya da giriş bileti temin edenler müsabakayı stadyumdan canlı izleyebilecek. Maçı stadyumdan takip edemeyen taraftarlar A Spor üzerinden maçı şifresiz olarak takip edebilir.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Karşılaşmanın hakemi Doğu Yılmaz olurken yardımcılıklarını Musa Çetindemir ve Mahir Selenga Mısır yaparken dördüncü hakem olarak ise Miraç Yıldırım görev alacak.