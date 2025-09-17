Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karadeniz Ereğli Bursaspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Karadeniz Ereğli Bursaspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Karadeniz Ereğli Bursaspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak
Karadeniz Ereğli ile Bursaspor arasında Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turunda karşı karşıya geliyor. Bursaspor maçının şifresiz izleme seçenekleri belli olurken maç yayın bilgileri araştırılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele Karadeniz Ereğli ve Bursaspor arasında devam ediyor. 17 Eylül Çarşamba günü ve saat 14.00’te oynanacak karşılaşmanın şifresiz izleme seçenekleri belli oldu. 

KARADENİZ EREĞLİ BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler Karadeniz Ereğli Belediye Spor ve Bursaspor arasındaki mücadelenin canlı yayınını A Spor aracılığıyla televizyondan izleyebilecek. Maç şifresiz olarak ekrana gelecek.

BURSASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maç, Zonguldak’ta Şehit Vefa Karakurdu Stadyumu’nda oynanacak. Bu stadyum ev sahibi Karadeniz Ereğli Belediye Spor’un maçlarını sahasında oynadığı yer. Stadyumdan tribün satın alanlar ya da giriş bileti temin edenler müsabakayı stadyumdan canlı izleyebilecek. Maçı stadyumdan takip edemeyen taraftarlar A Spor üzerinden maçı şifresiz olarak takip edebilir. 

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Karşılaşmanın hakemi Doğu Yılmaz olurken yardımcılıklarını Musa Çetindemir ve Mahir Selenga Mısır yaparken dördüncü hakem olarak ise Miraç Yıldırım görev alacak.

