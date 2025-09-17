Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Şampiyonlar Ligi canlı yayın kanal bilgileri

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor açıklandı. 2024-2025 sezonunun finali 31 Mayıs 2025’te oynanmıştı. 2025-2026’da ise ön eleme maçları 8 Temmuz'da başladı. Şampiyonlar Ligi canlı yayın kanal bilgileri ise futbolseverler ile paylaşıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının birçoğu TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de Şampiyonlar Ligi maçları izlenebiliyor. Futbolseverler dilerse Tivibu Spor üzerinden de maçları takip edebilecekler.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDE YAYINLANIYOR?

Devler Ligi heyecanı Türkiye’de TRT 1, TRT Spor ve tabii platformu aracılığıyla izleyicilerle buluşuyor. TRT kanallarına ek olarak Tivibu GO Süper paketi ile Android TV, Apple TV, bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerden de yayınlara ulaşmak mümkün.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının bazıları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak futbolseverlere sunuluyor. Milyonlarca izleyici, Devler Ligi heyecanını ücretsiz bir şekilde takip edebilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KAÇ TAKIM VAR?

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında toplam 36 takım mücadele ediyor. Takımlar lig usulü formatta karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs 2025 tarihinde Almanya’nın Münih kentinde Allianz Arena’da oynandı. Yeni sezon olan 2025-2026’da ise ön eleme karşılaşmaları 8 Temmuz 2025’te başladı. Final maçı ise 30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki PuskAs Arena’da oynanacak.