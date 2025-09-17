Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Şampiyonlar Ligi canlı yayın kanal bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor sorularının cevapları belli oldu. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025-2026 sezonu ile birlikte yeniden ekranlara taşınıyor. Devler Ligi’nde mücadele eden takımların maçları futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor açıklandı. 2024-2025 sezonunun finali 31 Mayıs 2025’te oynanmıştı. 2025-2026’da ise ön eleme maçları 8 Temmuz'da başladı. Şampiyonlar Ligi canlı yayın kanal bilgileri ise futbolseverler ile paylaşıldı.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Şampiyonlar Ligi canlı yayın kanal bilgileri - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının birçoğu TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de Şampiyonlar Ligi maçları izlenebiliyor. Futbolseverler dilerse Tivibu Spor üzerinden de maçları takip edebilecekler.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Şampiyonlar Ligi canlı yayın kanal bilgileri - 2. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDE YAYINLANIYOR?

Devler Ligi heyecanı Türkiye’de TRT 1, TRT Spor ve tabii platformu aracılığıyla izleyicilerle buluşuyor. TRT kanallarına ek olarak Tivibu GO Süper paketi ile Android TV, Apple TV, bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerden de yayınlara ulaşmak mümkün.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Şampiyonlar Ligi canlı yayın kanal bilgileri - 3. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının bazıları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak futbolseverlere sunuluyor. Milyonlarca izleyici, Devler Ligi heyecanını ücretsiz bir şekilde takip edebilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Şampiyonlar Ligi canlı yayın kanal bilgileri - 4. Resim

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KAÇ TAKIM VAR?

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında toplam 36 takım mücadele ediyor. Takımlar lig usulü formatta karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Şampiyonlar Ligi canlı yayın kanal bilgileri - 5. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs 2025 tarihinde Almanya’nın Münih kentinde Allianz Arena’da oynandı. Yeni sezon olan 2025-2026’da ise ön eleme karşılaşmaları 8 Temmuz 2025’te başladı. Final maçı ise 30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki PuskAs Arena’da oynanacak.

