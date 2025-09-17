Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı nerede izlenir, şifresiz mi, ne zaman? Canlı yayın bilgileri belli oldu!
SLAVİA PRAG - BODO/GLİMT MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ilk haftasında oynanacak Slavia Prag - Bodo/Glimt karşılaşması Türkiye’de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifresiz şekilde izleyebilecek.
SLAVİA PRAG - BODO/GLİMT MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Şampiyonlar Ligi’nin dikkat çeken mücadelesi, TRT Spor’da şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma ücretsiz şekilde izlenebilecek.
SLAVİA PRAG - BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Slavia Prag ile Bodo/Glimt arasındaki dev mücadele 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak. Mücadele Bodo/Glimt’in ev sahipliğinde oynanacak.
SLAVİA PRAG - BODO/GLİMT MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Slavia Prag: J. Staněk, T. Holeš, D. Zima, S. Chaloupek, D. Doudera, C. Zafeiris, M. Sadílek, O. Dorley, L. Provod, V. Kušej, T. Chorý
Bodo/Glimt: N. Haikin, F. Sjøvold, O. L. Bjørtuft, V. Nielsen, M. Riisnaes, H. Evjen, P. Berg, S. Auklend, M. Jørgensen, I. D. Määttä, J. P. Hauge