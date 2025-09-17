Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı nerede izlenir, şifresiz mi, ne zaman? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı nerede izlenir, şifresiz mi, ne zaman? Canlı yayın bilgileri belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı nerede izlenir, şifresiz mi, ne zaman canlı yayınlanacak belli oldu. İlk haftanın önemli maçlarından biri Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Norveç ekibi Bodo/Glimt arasında oynanacak.

Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı nerede izlenir, şifresiz mi, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak netlik kazandı. Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Norveç’in güçlü temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında Slavia Prag’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Dev maç için geri sayım başladı!

Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı nerede izlenir, şifresiz mi, ne zaman? Canlı yayın bilgileri belli oldu! - 1. Resim

SLAVİA PRAG - BODO/GLİMT MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ilk haftasında oynanacak Slavia Prag - Bodo/Glimt karşılaşması Türkiye’de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifresiz şekilde izleyebilecek.

Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı nerede izlenir, şifresiz mi, ne zaman? Canlı yayın bilgileri belli oldu! - 2. Resim

SLAVİA PRAG - BODO/GLİMT MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi’nin dikkat çeken mücadelesi, TRT Spor’da şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma ücretsiz şekilde izlenebilecek.

Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı nerede izlenir, şifresiz mi, ne zaman? Canlı yayın bilgileri belli oldu! - 3. Resim

SLAVİA PRAG - BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slavia Prag ile Bodo/Glimt arasındaki dev mücadele 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak. Mücadele Bodo/Glimt’in ev sahipliğinde oynanacak.

Slavia Prag - Bodo/Glimt maçı nerede izlenir, şifresiz mi, ne zaman? Canlı yayın bilgileri belli oldu! - 4. Resim

SLAVİA PRAG - BODO/GLİMT MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Slavia Prag: J. Staněk, T. Holeš, D. Zima, S. Chaloupek, D. Doudera, C. Zafeiris, M. Sadílek, O. Dorley, L. Provod, V. Kušej, T. Chorý

Bodo/Glimt: N. Haikin, F. Sjøvold, O. L. Bjørtuft, V. Nielsen, M. Riisnaes, H. Evjen, P. Berg, S. Auklend, M. Jørgensen, I. D. Määttä, J. P. Hauge

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fatih Terim hangi milli takıma gidecek? Dünya bu haberi konuşuyor, sürpriz teklif!
