Karagül dizisi nerede çekildi, kimler oynadı? İşte ünlü dizinin çekildiği şehir...

Karagül dizisi nerede çekildi, kimler oynadı? İşte ünlü dizinin çekildiği şehir...
Televizyon tarihine damga vuran dizilerden Karagül, 4 sezon boyunca izleyiciyi ekranlara kilitlemişti. Efsane dizinin tekrar bölümleri dikkat çekiyor, Karagül'ün nerede çekildiği ise internette aranıyor. Peki Karagül oyuncu kadrosunda kimler yer aldı, konusu ne ve nerede çekildi? İşte tüm soruların cevapları...

FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan dizi uzun yıllar heyecanla takip edildi. Gerek oyuncu kadrosu, gerek konusu gerek ise çekim atmosferi ile 7'den 70'e herkesin beğenisini kazandı. Hayranları tekrar bölümlerini izlerken Karagül'ün nerede çekildiğini araştırmaya başladı. 2013-2016 yılları arasında FOX TV’de yayınlanan Karagül çekim mekanlarını araştıranlar "Şamverdi Konağı Nerede?" diye merak ediyor. İşte dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerler... 

Karagül dizisi nerede çekildi, kimler oynadı? İşte ünlü dizinin çekildiği şehir... - 1. Resim

KARAGÜL DİZİ OYUNCU KADROSU

Karagül dizisinde tecrübeli ve genç oyuncular performansları ile dikkatleri üzerine çekmişti. İşte kadroda yer alan isimler;

▪️ Ece Uslu - Ebru Şamverdi
▪️ Özlem Conker - Narin Mercan
▪️ Mesut Akusta - Kendal Şamverdi
▪️ Şerif Sezer - Kadriye Şamverdi
▪️ Mert Yazıcıoğlu - Baran Şamverdi
▪️ İlayda Çevik - Maya Şamverdi
▪️ Ayça Ayşin Turan - Ada Şamverdi
▪️ Ogün Kaptanoğlu - Oğuz Kılıçoğlu
▪️ Yavuz Bingöl - Fırat Mercan
▪️ Özcan Deniz - Murat Şamverdi
▪️ Saruhan Hünel - Rüzgar

Karagül dizisi nerede çekildi, kimler oynadı? İşte ünlü dizinin çekildiği şehir... - 2. Resim

KARAGÜL DİZİSİNİN KONUSU

Karagül, çaresiz bir kadının dram dolu hikayesini ele alıyor. Ebru, lüks bir hayat süren, üç çocuklu bir kadındır. Ancak bir gün, kocası Murat’ın Halfeti’de bir nehirde kaybolduğu haberiyle altüst olur. Daha sonra kocasının tüm aile varlığını kaybettiğini ve borç batağında olduğunu öğrenir.

İstanbul’daki konforlu hayatını geride bırakarak Halfeti’ye taşınır ve burada kocasının ilk eşi Narin’le karşı karşıya gelir. Ebru, oğlu Baran’ın aslında Narin tarafından büyütüldüğünü ve kocasının ona yalan bir hayat sunduğu gerçeği ile büyük bir şok yaşar. 

Kendal, Murat’ın ağabeyi olarak ailenin mirasını devralmaya çalışan hırslı bir adamdır ve Ebru’ya zorluklar çıkarır. Ebru, çocuklarını bir araya getirmek ve oğlu Baran’ı geri almak için büyük bir mücadele verir. Dizi, aile sırları, ihanet, aşk ve intikam temalarıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.

Karagül dizisi nerede çekildi, kimler oynadı? İşte ünlü dizinin çekildiği şehir... - 3. Resim

KARAGÜL NEREDE ÇEKİLDİ?

Karagül dizisi, Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir kısmı sular altında kalan 'Güneydoğu'nun saklı cenneti' diye adlandırılan ve kara gülleriyle meşhur olan Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde çekildi. Dizideki konak da dikkat çekmişti. Şamverdi Konağı olarak kullanılan mekan, aynı zamanda Gaziantep Hasan Süzer Etnografya Müzesi’dir.  

 

