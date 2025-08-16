Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ölümcül Çarpışma nerede çekildi, konusu ne?

Ölümcül Çarpışma nerede çekildi, konusu ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ölümcül Çarpışma nerede çekildi, konusu ne?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyonda ekrana gelen filim 'Ölümcül Çarpışma nerede çekildi' izleyiciler tarafından araştırılıyor. Aksiyon ve macera tutkunlarının beğenisini kazanan filmin çekim mekanları ve konusu merak uyandırıyor.

Sinema dünyasının sevilen aksiyon filmlerinden Ölümcül Çarpışma, televizyon yayınlarıyla geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Filmi çekildiği yerler, oyuncu kadrosu ve hikayesi, izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike), çekimlerinin büyük kısmı Çin’de gerçekleştirildi. Özellikle Pekin ve çevresindeki stüdyolar ile çöl sahneleri için İç Moğolistan’daki geniş araziler kullanıldı.

Filmin Orta Doğu’daki bir petrol rafinerisi etrafında geçen hikayesi, çöl manzaraları ve aksiyon sahneleri için Çin’in doğal ve yapay setlerini bir araya getirdi. Bazı iç mekan sahneleri ise Pekin’deki modern stüdyolarda çekildi.

Çekimler, 2018 yılında başladı ve yaklaşık dört ay sürdü. Ancak filmin vizyona girişi pandemi nedeniyle 2023’e ertelendi.

Ölümcül Çarpışma nerede çekildi, konusu ne? - 1. Resim

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA KONUSU NE?

Ölümcül Çarpışma, Orta Doğu’da Çin’e ait bir petrol rafinerisine düzenlenen terör saldırısını durdurmaya çalışan bir özel güvenlik ekibinin hikayesini anlatıyor. 

Ölümcül Çarpışma nerede çekildi, konusu ne? - 2. Resim

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA OYUNCULARI

Chris Van Horne: John Cena

Luo Feng: Jackie Chan

Owen Paddock: Pilou Asbæk

Xiao Wei: Zhenwei Wang

Raider: Rachael Holoway

Non-Chinese Contractor: Max Huang

Max Huang: Amadeus Serafini

Henry Van Horne: Amadeus Serafini

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail'de aşırı sıcaklar can aldı! Bir haftada 3 kişi öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri! - HaberlerMallorca Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri!Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandı - HaberlerGöztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandıUFC 319 ne zaman, nereden izlenir? Khamzat Chimaev maçına geri sayım başladı! - HaberlerUFC 319 ne zaman, nereden izlenir? Khamzat Chimaev maçına geri sayım başladı!Alanyaspor Rizespor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerAlanyaspor Rizespor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?Kick uygulamasını MrBeast mi satın aldı? Kick logosunda yer alıyor - HaberlerKick uygulamasını MrBeast mi satın aldı? Kick logosunda yer alıyorUşak su kesintisi son dakika! Uşak'ta sular ne zaman gelecek? - HaberlerUşak su kesintisi son dakika! Uşak'ta sular ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...