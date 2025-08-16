Ölümcül Çarpışma nerede çekildi, konusu ne?

Sinema dünyasının sevilen aksiyon filmlerinden Ölümcül Çarpışma, televizyon yayınlarıyla geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Filmi çekildiği yerler, oyuncu kadrosu ve hikayesi, izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Ölümcül Çarpışma (Hidden Strike), çekimlerinin büyük kısmı Çin’de gerçekleştirildi. Özellikle Pekin ve çevresindeki stüdyolar ile çöl sahneleri için İç Moğolistan’daki geniş araziler kullanıldı.

Filmin Orta Doğu’daki bir petrol rafinerisi etrafında geçen hikayesi, çöl manzaraları ve aksiyon sahneleri için Çin’in doğal ve yapay setlerini bir araya getirdi. Bazı iç mekan sahneleri ise Pekin’deki modern stüdyolarda çekildi.

Çekimler, 2018 yılında başladı ve yaklaşık dört ay sürdü. Ancak filmin vizyona girişi pandemi nedeniyle 2023’e ertelendi.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA KONUSU NE?

Ölümcül Çarpışma, Orta Doğu’da Çin’e ait bir petrol rafinerisine düzenlenen terör saldırısını durdurmaya çalışan bir özel güvenlik ekibinin hikayesini anlatıyor.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA OYUNCULARI

Chris Van Horne: John Cena

Luo Feng: Jackie Chan

Owen Paddock: Pilou Asbæk

Xiao Wei: Zhenwei Wang

Raider: Rachael Holoway

Non-Chinese Contractor: Max Huang

Max Huang: Amadeus Serafini

Henry Van Horne: Amadeus Serafini