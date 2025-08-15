Veliaht ne zaman başlayacak, oyuncuları kim? Yeni dizinin afişi yayımlandı, işte ilk bölüm tarihi

Konusu Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ele alan Veliaht dizisi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Dizinin afişi ve tanıtımları hızla yayılıyor, peki Veliaht ne zaman başlayacak, dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte yayın tarihi...

VELİAHT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Veliaht dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dizinin afişine yer verip, herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 11 Eylül 2025 Perşembe günü ilk bölümünün yayınlanacağını duyurdu. Dizinin Show TV ekranlarında yayınlanacak.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI

Veliaht dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekti. Tecrübeli ve genç oyuncuların bir araya geldiği yapım daha başlamadan merak edildi. Başrollerde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk var. Kadroda yer alan diğer isimler ise şöyle; Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu...