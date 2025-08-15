Eşref Rüya ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu? Yayın tarihi gündemde

Eşref Rüya dizisinin takipçileri tarafında yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor.

Eşref Rüya, 18 Haziran Çarşamba günü yayınlanan 13. bölümü ile sezon finali verdi. Tims&B imzalı Eşref Rüya, 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, Eşref Rüya ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Eşref Rüya’nın yeni sezon tarihi şu an için belli değildir. Ancak dizinin ikinci sezonu, 17 Eylül Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

EŞREF RÜYA 2.SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Eşref Rüya'nın 2.sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Eşref Rüya dizisinin 17 Eylül Çarşamba akşamı başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin net bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

EŞREF RÜYA YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşref Rüya, 18 Haziran Çarşamba günü yayınlanan 13. bölümü ile sezon finali verdi. Eylül ayına kısa bir süre kala Eşref Rüya 14.bölüm fragmanı çıkıp çıkmadığı araştırılıyor.

Eşref Rüya 14.bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Yeni sezonun başlayacağı tarih belli olmasıyla fragmanın Kanal D'nin internet adresi üzerinde duyurulması bekleniyor.

EŞREF RÜYA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Eşref Rüya dizisinin oyuncuları ve karakterleri şu şekildedir;

Çağatay Ulusoy- Eşref Tek, Demet Özdemir - Nisan Akyol, Büşra Develi - Çiğdem Serim, Tolga Tekin - Müslüm Çermik, Necip Memilli - Gürdal Bozok, Ahmet Rıfat Şungar - Faruk Sezeri, Macit Koper - Yakup Karaşan, Görkem Sevindik - Kadir Yanık, Umut Karadağ - Serdar Günsur, Ceren Benderlioğlu - Irmak Bozok, Ebrar Karabakan - Afra Akyol, Şener Savaş - Sadık Güleryüz, Aşkın Şenol - Cemil Hacıbegoviç, Ahmet Yıldırım - Sungur Bilava