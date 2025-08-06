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Eşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu oldu
Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Kanal D, Yeni Sezon, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya 18 Haziran Çarşamba günü yayınlanan 13. bölümü ile sezon finaline girdi. Bu bağlamda "Eşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak?" sorusu arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'nın yeni sezonu için geri sayım başladı. Tims&B imzalı Eşref Rüya, 2. sezonun 1.bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. 

Eşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu oldu - 1. Resim

Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Eşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu oldu - 2. Resim

EŞREF RÜYA 2. SEZON 1.BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Eşref Rüya dizisinin 2.sezon 1.bölümün ne zaman başlayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Eşref Rüya dizisinin eylül ya da ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Eşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu oldu - 3. Resim

Büyük bir ilgiyle takip edilen popüler dizi Eşref Rüya'nın hafta çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacağı tahmin ediliyor. Yayın tarihi ile ilgili net bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

Eşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu oldu - 4. Resim

EŞREF RÜYA 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI? 

Eşref Rüya 2.sezon fragmanı yayınlanmadı. Şu anda sezon finalinde olan dizi Eylül ayı itibarıyla fragmanını yayınlaması bekleniyor.

Eşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu oldu - 5. Resim

Eşref Rüya dizisinin 14.bölüm fragmanı Kanal D'nin internet adresi üzerinden paylaşılacaktır. Eşref Rüya 14.bölüm fragmanı büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. İlerleyen günlerde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Eşref Rüya 2. sezon 1.bölüm ne zaman başlayacak? Yeni sezonun ilk fragmanı merak konusu oldu - 6. Resim

Eşref Rüya dizisinin 2. sezonunun 2025 yılının Eylül ayının sonlarına doğru Kanal D ekranlarında yer alması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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