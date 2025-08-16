2024’te vizyona giren ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kardeş Takımı, hem sinemada hem de NOW TV’de büyük ilgi görüyor. 'Kardeş Takımı filmi nerede çekildi, oyuncuları kim' en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

KARDEŞ TAKIMI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeş Takımı filminin çekimleri, 2023 yılında İstanbul’un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Şehrin modern ve teknolojik atmosferi, filmin hikayesindeki TeknoStar merkezinin futuristik yapısına uygun mekanlar sunarken, çekimlerin büyük kısmı stüdyolarda ve Beykoz’daki film platolarında yapıldı.

KARDEŞ TAKIMI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Kardeş Takımı, güçlü bir oyuncu kadrosuyla hem çocukları hem de yetişkinleri ekran başına çekiyor.

Başrollerde Fırat Albayram (Serkan) ve Ceyda Kasabalı (Aslı) gizli ajan anne-babayı canlandırırken çocuk karakterlerde Çağan Efe Ak (Deniz), Ecrin Su Çoban (Derya), Mehmet Aybars Kaya (Ali) ve Gece Işık Demirel (Yaz) yer alıyor.

Ayrıca kadroda, Mert Denizmen (Egemen), Gülhan Tekin (Zümrüt), Melis İşiten (Suzi) ve süper bilgisayar Takoz’u seslendiren Yekta Kopan yer alıyor.

KARDEŞ TAKIMI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dört kardeş (Deniz, Derya, Ali, Yaz) tehlikede olan anne-babalarının gizli ajan olduğunu öğrenir. Ardından onları ve dünyayı kurtarmak için süper bilgisayar Takoz’la maceraya atılırlar.