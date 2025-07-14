Kardeş Takımı 3 ne zaman çıkacak? Final filmiyle beyazperdeye dönüyor

Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çiftinin başrolü paylaştığı Kardeş Takımı 3. filmiyle geri dönüyor. Oyuncuların yaptığı duyuru paylaşımı sosyal medyada gündem olurken 3. filmin final filmi olduğu öğrenildi. Serinin hayranları Kardeş Takımı 3 ne zaman çıkacak araştırıyor.

Kardeş Takımı serisi, aksiyon ve mizah dolu hikayesiyle aileler ve çocuklar tarafından seviliyor. Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ecrin Su Çoban, Çağan Efe Ak, Mehmet Aybars Kaya ve Gece Işık Demirel'in başrollerinde yer aldığı Kardeş Takımı 3 ne zaman çıkacak merak ediliyor.

KARDEŞ TAKIMI 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kardeş Takımı 3 filminin resmi vizyon tarihi açıklanmadı. Ancak oyuncuların sosyal medya paylaşımları ve 13 Temmuz'da yayınlanan duyuru fragmanıyla yeni filmin duyurusu yapıldı.

İlk film 19 Ocak 2024'te ikinci film 10 Ocak 2025'te vizyona girmişti. Üçüncü filminde yine 2026 yılı Ocak ayında, okulların yarı yıl tatiline girmesiyle vizyona gireceği tahmin ediliyor.

Elif Dede'nin senaryosunu yazdığı Kardeş Takımı 3. filmi final film olarak beyazperdeye gelecek.

KARDEŞ TAKIMI KONUSU NE?

Kardeş Takımı filminde anne babalarının gizli ajan olduklarını öğrenen 4 kardeş Deniz, Derya, Ali ve Yaz'ın maceralarına odaklanıyor.

Olağanüstü teknolojilerle korunan TeknoStar için çalışan anne ve babalarının ajan olmalarını öğrenmeleriyle aile hep birlikte maceralara atılarak düşmanlarıyla savaşmaya başlar.