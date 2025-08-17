Türkiye'ye adını duyurdu! 9 yaşında lise diploması aldı... En büyük hayalini açıkladı

Piyanoya 5 yaşında başlayan Aylin Kılıç, kısa zamanda müzik otoritelerinin dikkatini çekti. London College of Music okulunun sınav programına çevrim içi katılan Kılıç, 9 yaşında derece yaparak uluslararası geçerliliği olan lise düzeyinde diplomayı almayı başardı.

ÖDÜLE DOYMUYOR

Geçtiğimiz aylarda katıldığı iki uluslararası yarışmada da başarılar elde eden Kılıç, Pera Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü ve en iyi Türk eseri yorumu ödülünü, Sunart Uluslararası Piyano Yarışması'nda ise yine birincilik ve en iyi Türk eseri yorumu ödülünü kazandı.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusunun kendisini başarıya taşıdığını söyleyen Kılıç, şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde tam zamanlı öğrenci olduğunu belirtti.

"9 YAŞIMDA LİSE DİPLOMASI ELDE ETTİM"

Aylin Kılıç, "Yeteneğimin keşfedilmesiyle London College of Music sertifika programlarına hazırlanmaya başladım. Bu sertifika programlarından en yüksek dereceyle mezun olarak, 9 yaşımdayken lise diploması elde etmiş oldum. Böylece 10 yaşımdayken, konservatuvarın yarı zamanlı öğrencisi oldum. Geçtiğimiz yıl ise tam zamanlı sınavlarını kazandım ve şu anda tam zamanlı öğrencisiyim" ifadelerini kullandı.

Bu başarının küçük yaşlarda verilen büyük bir emekten geçtiğinin altını çizen genç müzisyen, şunları söyledi:

" HER GÜN PİYANO ÇAL IŞMAYA VAKİT AYIRDIM" "İnsanlar duyduklarında şaşırıyorlar ama eğer müzik yolunda devam etmek istiyorsak çok küçük yaşlarda kendimizi bu yola adamamız gerekiyor. Elbette ben de her çocuk gibi konuşmayı, eğlenmeyi, oyun oynamayı çok seviyordum ama 5 yaşımdan beri bu yolda ilerlemek için her gün piyano çalışmaya vakit ayırdım. Bu yüzden de başarılı oldum. Arkadaşlarıma bu konuda tavsiyem çalışma disiplini kazanmaları ve eğer başarılı olmak istiyorlarsa bunu devam ettirmeleridir"

EN B ÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

En büyük hedefinin Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek ve büyük orkestralarla sahne almak olduğunu dile getiren Aylin, "Hayalim, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda yer almak ve büyük orkestralarla konçertolar seslendirmek" dedi.