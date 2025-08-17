SEDAŞ elektrik kesintisi listesi 17-18-19 Ağustos: Sakarya ve Kocaeli planlı kesinti saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Sakarya ve Kocaeli’de 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. SEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, belirli mahallelerde elektrikler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kesilecek. Kesintiler, ilan edilen saatlerde sona erecek ve elektrikler mahallelere yeniden verilecek.

SEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17-18-19 AĞUSTOS

Sakarya ve Kocaeli illerinde 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. SEDAŞ elektrik kesintisi yapılacak mahalle ve sokakları resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

SEDAŞ PLANLI KESİNTİ LİSTESİ

17 Ağustos 2025 Pazar

Sakarya

Karasu: Akkum, Karapınar (09:00 - 15:30)

Söğütlü: Akarca, Küçük Söğütlü (09:00 - 17:00)

Akyazı: Alağaç, Hastahane, Karaçalılık, Kuzuluk, Pazarköy, Yeni (09:00 - 13:00)

Adapazarı: Çaltıcak, Harmantepe, Taşkısığı (09:00 - 10:00 / 13:00 - 14:00), Akarca (09:00 - 14:00)

Kocaeli

Kartepe: Nusretiye, Şirinsulhiye (09:00 - 17:00)

İzmit: Sanayi (09:00 - 13:00)

Başiskele: Ovacık (09:00 - 11:00)

Körfez: Esentepe, Kuzey (09:30 - 11:00), Kuzey (09:30 - 16:00)

18 Ağustos 2025 Pazartesi

Sakarya

Sapanca: Balkaya, Gazipaşa, Güldibi, İstanbultdere, Muradiye (09:00 - 17:00)

Taraklı: Hacı Murat, Ulucami, Yenidoğan (09:00 - 17:00)

Adapazarı: Karakamış, Ozanlar (09:00 - 11:00)

Serdivan: Karakamış, Yazlık, Aşağıdereköy, Esentepe, Kemalpaşa (09:00 - 17:00)

Geyve: Alifuatpaşa (09:00 - 10:00), Alıplar, Çine, Esenköy, İhsaniye, Suçatı (10:00 - 14:00), Akıncı, Doğançay, Karaçam, Maksudiye, Nuruosmaniye, Örencik, Şerefiye (09:00 - 17:00)

Hendek: Aksu (09:00 - 17:00)

Akyazı: Altındere, Altındere Cumhuriyet (10:00 - 14:00), Erdoğan, Fatih, Kabakulak, Ömercikler, Yahyalı (09:00 - 10:00 / 16:00 - 17:00), Yahyalı (09:00 - 17:00)

Karasu: Camitepe, Denizköy, Hamitabat (09:00 - 15:30)

Söğütlü: Cami Cedit, Fındıklı, Gündoğan, İnönü, Kantar, Kemalpaşa, Levent, Orta, Tokmaklıdere (09:00 - 11:00)

Karapürçek: Ahmediye, Ahmetler, Cumhuriyet, İnönü, Maltepe, Mecidiye, Mesudiye (09:00 - 17:00)

19 Ağustos 2025 Salı

Sakarya

Sapanca: Güldibi, Mahmudiye (09:00 - 17:00)

Akyazı: Altındere, Altındere Cumhuriyet (09:00 - 12:30)

Hendek: Göksu (09:00 - 17:00)

Söğütlü: Soğuksu (09:00 - 17:00)

Karapürçek: Ahmediye, Ahmetler, Cumhuriyet, İnönü, Maltepe, Mecidiye, Mesudiye (09:00 - 15:00)

Kocaeli

Gölcük: Karaköprü (11:00 - 12:30)

SAKARYA VE KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Planlı kesintiler her mahallede belirli saatlerde sona erecek.

17 Ağustos’ta Karasu’daki Akkum ve Karapınar mahallelerinde kesinti 15.30’da, Kartepe’de Nusretiye ve Şirinsulhiye’de ise 17.00’de bitecek. 18 ve 19 Ağustos’ta kesintiler de listede belirtilen saatlerde sonlanacak.

ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

Elektrikler, planlı kesintilerin bitiş saatleri itibarıyla mahallelere tekrar gelecek. Kesinti saatleri sona erdiğinde enerji normal olarak sağlanacaktır. Kocaeli ve Sakarya elektrik kesintisinin saat 12.30 ile 17.00 arasında son bulması planlanıyor.