Balıkesir su kesintisi sorgulama: Balıkesir'de sular ne zaman gelecek?

Balıkesir'in Gömeç, Erdek, Burhaniye, Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit, Altıeylül ilçeleride 16 Ağustos Cumartesi günü ana şebeke arızasında kaynaklı su kesintisi gerçekleşti.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Balıkesir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

BALIKESİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Balıkesir su kesintisi sorgulama listesine Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz. Yettkililer, su kesintisinin kısa süreli olması için çalışmalara devam ettiğini bildirdi.