Haberler > Haberler > Balıkesir su kesintisi sorgulama: Balıkesir'de sular ne zaman gelecek?

Balıkesir su kesintisi sorgulama: Balıkesir'de sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
Balıkesir'in bazı ilçeleride bugün sular kesildi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan listeyle beraber Balıkesir'de suların ne zaman geleceği de belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Balıkesir'in Gömeç, Erdek, Burhaniye, Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit, Altıeylül ilçeleride 16 Ağustos Cumartesi günü ana şebeke arızasında kaynaklı su kesintisi gerçekleşti.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Balıkesir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. 

BALIKESİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Balıkesir'de 16 Ağustos Cumartesi günü ana şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Gömeç, Erdek, Burhaniye, Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit, Altıeylül ilçelerinde vatandalar su kesintisinden etkilenecektir.

Balıkesir su kesintisi sorgulama listesine Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz. Yettkililer, su kesintisinin kısa süreli olması için çalışmalara devam ettiğini bildirdi. 

BALIKESİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Kesinti TarihiArızaAçıklamaEtkilenen Bölge
2025/08/16 - 17:00:00
2025/08/16 - 20:00:00		ANA ŞEBEKE ARIZASI GÖMEÇ > KARAAĞAÇ MAH.
2025/08/16 - 16:00:00
2025/08/16 - 18:00:00		ANA ŞEBEKE ARIZASI ERDEK > OCAKLAR MAH.
2025/08/16 - 13:00:00
2025/08/16 - 16:00:00		ANA ŞEBEKE ARIZASI BURHANİYE > ÖĞRETMENLER MAH.
2025/08/16 - 13:00:00
2025/08/16 - 15:00:00		ANA ŞEBEKE ARIZASI ALTIEYLÜL > HACI İLBEY MAH.
2025/08/16 - 11:00:00
2025/08/16 - 13:00:00		ANA ŞEBEKE ARIZASI KARESİ > KUVA-İ MİLLİYE MAH.
2025/08/16 - 11:00:00
2025/08/16 - 14:00:00		ANA ŞEBEKE ARIZASI ERDEK > KARŞIYAKA MAH.
2025/08/16 - 10:00:00
2025/08/16 - 12:00:00		ANA ŞEBEKE ARIZASI BANDIRMA > PAŞABAYIR MAH.
2025/08/16 - 10:00:00
2025/08/16 - 12:00:00		ANA ŞEBEKE ARIZASI EDREMİT > KADIKÖY MAH.
2025/08/16 - 08:30:00
2025/08/16 - 11:30:00		ANA ŞEBEKE ARIZASI ALTIEYLÜL > GAZİOSMANPAŞA MAH.
2025/08/16 - 08:00:00
2025/08/16 - 12:00:00		ANA ŞEBEKE ARIZASI İVRİNDİ > AKÇAL MAH.
İVRİNDİ > BEDRETTİN MAH.
İVRİNDİ > KİRAZ ÖREN MAH.
İVRİNDİ > SAKARYA MAH.
İVRİNDİ > 7EYLÜL MAH.
İVRİNDİ > KURTULUŞ MAH.
İVRİNDİ > BAHÇELİEVLER MAH.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

