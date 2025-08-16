Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Uşak su kesintisi son dakika! Uşak'ta sular ne zaman gelecek?

Uşak su kesintisi son dakika! Uşak'ta sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uşak su kesintisi son dakika! Uşak&#039;ta sular ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Uşak'ta sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Küçükler Barajı'ndaki su seviyesinin azalmasıyla Uşak'ın bazı ilçelerinde yer yer sular kesilmektedir.

Küçükler Barajı'ndaki su seviyesinin azalması nedeniyle Uşak'ta su dağıtımı gün içinde belirli saatlerde sınırlı tutuluyor.

Bölge genelinde suyun hangi saatlerde verileceği ve planlı su kesintileriyle ilgili güncel bilgiler araştırılıyor. Peki, "Uşak'ta sular ne zaman gelecek?" İşte tüm detaylar...

Uşak su kesintisi son dakika! Uşak'ta sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

UŞAK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Uşak'ta yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. Küçükler Barajı'ndaki suyun tükenmesiyle beraber şehir genelide günlük su kesinti programı uygulanıyor. 

Su dağıtım içinde belirli saatlerde yapılırken, planlı bakım ya da ani arazılardan kaynaklı gelişmeler yaşanmaktadır. Güncel su kesintisi ve suyun ne zaman geleceğine dair en güncel bilgilere Uşak Belediyesi'nin resmi internet adresi usak.bel.tr üzerinden"Duyurular" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ayrıyeten Uşak Belediyesi'nin sosyal medya hesapları  veya ALO 185 çağrı merkezi üzerinden de su kesinti saatleri hakkıda anlık bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fırsatçılığın bu kadarı! Tırpan fiyatları 1 ayda fırladı, üretici isyan etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerGöztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?İzmir'de toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri merak ediliyor - Haberlerİzmir'de toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri merak ediliyorTUS 1. dönem tercihleri nasıl yapılır? - HaberlerTUS 1. dönem tercihleri nasıl yapılır?Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek?Aston Villa - Newcastle United maçı hangi kanalda? - HaberlerAston Villa - Newcastle United maçı hangi kanalda?Gaziemir su kesintisi sorgulama: İZSU Buca, Güzelbahçe, Menderes için uyardı! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerGaziemir su kesintisi sorgulama: İZSU Buca, Güzelbahçe, Menderes için uyardı! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...