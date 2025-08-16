Uşak su kesintisi son dakika! Uşak'ta sular ne zaman gelecek?

Küçükler Barajı'ndaki su seviyesinin azalması nedeniyle Uşak'ta su dağıtımı gün içinde belirli saatlerde sınırlı tutuluyor.

Bölge genelinde suyun hangi saatlerde verileceği ve planlı su kesintileriyle ilgili güncel bilgiler araştırılıyor. Peki, "Uşak'ta sular ne zaman gelecek?" İşte tüm detaylar...

UŞAK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Uşak'ta yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. Küçükler Barajı'ndaki suyun tükenmesiyle beraber şehir genelide günlük su kesinti programı uygulanıyor.

Su dağıtım içinde belirli saatlerde yapılırken, planlı bakım ya da ani arazılardan kaynaklı gelişmeler yaşanmaktadır. Güncel su kesintisi ve suyun ne zaman geleceğine dair en güncel bilgilere Uşak Belediyesi'nin resmi internet adresi usak.bel.tr üzerinden"Duyurular" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ayrıyeten Uşak Belediyesi'nin sosyal medya hesapları veya ALO 185 çağrı merkezi üzerinden de su kesinti saatleri hakkıda anlık bilgi alabilirsiniz.