2025 TUS kontenjanları açıklandı! TUS için YÖKDİL puanı kaç olmalı, TUS-2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için adayların dikkatle takip ettiği detaylardan biri de yabancı dil şartı oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, TUS’a katılmak isteyen adayların dil yeterliliğini belgelemeleri gerekiyor. 2025 TUS 2. dönem kontenjanları açıklanırken TUS için YÖKDİL puanı kaç olmalı, TUS-2 sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

TUS İÇİN YÖKDİL PUANI KAÇ OLMALI?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (TUS) başvuruda bulunmak isteyen adayların en çok merak ettiği konulardan biri yabancı dil şartı oldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre TUS’a girebilmek için adayların İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde yapılan YÖKDİL, YDS veya ÖSYM’nin denk kabul ettiği uluslararası sınavlardan en az 50 puan alması gerekiyor.

Puan barajını geçemeyen adaylar TUS’a başvuramıyor. Yabancı dil puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiş durumda.

2025 TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yayımlanan kontenjan tablosuna göre 2025 TUS 2. Dönem için binlerce uzmanlık eğitimi kontenjanı açıldı.

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile üniversite tıp fakültelerinde açılan kadrolarda iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, aile hekimliği, genel cerrahi, kardiyoloji ve anesteziyoloji alanlarında yüksek kontenjan ayrıldı.

Adli tıp, radyoloji, beyin ve sinir cerrahisi, ruh sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji gibi birçok branşta da önemli sayıda kadro bulunuyor.

2025 TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

TUS-2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 TUS 2. Dönem sınavı 17 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise 14.45’te başlayacak. Her iki sınav da 135 dakika sürecek ve 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak.

TUS sınavı sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde erişime açılacak. TUS’ta 45 puan ve üzeri alan adaylar tercih yapma hakkı elde edecek. Tercihlerin ardından yapılacak yerleştirme işlemleriyle adayların uzmanlık eğitimine başlayacakları kurumlar belirlenecek.