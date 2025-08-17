TUS sınavı saat kaçta, kaç saat sürecek? STS ve TUS 2. Dönem sınavı oturum saatleri

2025-TUS 2. Dönem ve STS Tıp Doktorluğu sınavları için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre binlerce adayın katılacağı TUS sınavı 17 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar sınavın başlama saatini, süresini, soru sayısını ve sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağını merak ediyor.

TUS SINAVI SAAT KAÇTA?

2025-TUS 2. Dönem sınavı 17 Ağustos 2025 Pazar günü yapılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te başlayacak, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise 14.45’te uygulanacak. Her iki oturum da saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

TUS KAÇ SAAT SÜRECEK?

TUS sınavında oturum süreleri 135 dakika olarak belirlendi. Hem sabah oturumu olan Temel Tıp Bilimleri Testi hem de öğleden sonra yapılan Klinik Tıp Bilimleri Testi için adaylara 2 saat 15 dakika cevaplama süresi verilecek.

TUS SINAVI KAÇ SORU?

Sınavda çoktan seçmeli sorular yer alacak. Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi’nin her biri 100 sorudan oluşacak. Adaylar iki oturumda toplam 200 soruyu cevaplayacak.

STS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TUS ile aynı gün yapılacak olan STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavı yalnızca Ankara’da uygulanacak. Birinci aşama sınavı saat 10.15’te, ikinci aşama sınavı ise 14.45’te başlayacak. Her iki oturum da 17.00’de sona erecek.

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

TUS’a katılacak adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabilecek. Belgenin renkli ya da siyah-beyaz çıktısı geçerli kabul ediliyor.