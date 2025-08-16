Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TUS 1. dönem tercihleri nasıl yapılır?

TUS 1. dönem tercihleri nasıl yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TUS 1. dönem tercihleri nasıl yapılır?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 1. Dönem) sonuçlarının ardından uzmanlık dalı değişikliğiyle ilgili yeni bir sürece girildi. ÖSYM tarafından TUS tercihleriyle ilgili duyurusu paylaşılırken "TUS 1. dönem tercihleri nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi.

ÖSYM, uzmanlık dalı değişikliği için tercih sürecini duyurdu. Adaylar, TUS 1. dönem tercihleri nasıl yapılır? sorusuna cevap aramaya başladı. 

TUS 1. dönem tercihleri nasıl yapılır? - 1. Resim

TUS 1. DÖNEM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TUS 1.dönem tercihleri, adayların 15-17 Ağustos 2025 tarihi arasında ÖSYM'nin internet adresi üzerinde T.C. kimlik ve şifresiyle giriş yaparak, yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan kurallara uygun şekilde uzmanlık dallarını sıralamalarıyla yapılır. 

Konuya ilişkin ÖSYM tarafında şu ifadelere yer verildi;

"Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2025-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

TUS 1. dönem tercihleri nasıl yapılır? - 2. Resim

Adaylar tercihlerini 15-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.10’da başlayacak ve 17 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Makedonya'dan geldi, şifayı Kahramanmaraş'ta buldu! "Şimdi çok iyiyim"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek?Aston Villa - Newcastle United maçı hangi kanalda? - HaberlerAston Villa - Newcastle United maçı hangi kanalda?Gaziemir su kesintisi sorgulama: İZSU Buca, Güzelbahçe, Menderes için uyardı! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerGaziemir su kesintisi sorgulama: İZSU Buca, Güzelbahçe, Menderes için uyardı! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 16-17 Ağustos sınav takvimi paylaşıldı - HaberlerBu hafta sonu hangi sınavlar var? 16-17 Ağustos sınav takvimi paylaşıldıBursaspor-Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerBursaspor-Eskişehirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?Bursa elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ listeyi paylaştı - HaberlerBursa elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ listeyi paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...