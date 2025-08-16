ÖSYM, uzmanlık dalı değişikliği için tercih sürecini duyurdu. Adaylar, TUS 1. dönem tercihleri nasıl yapılır? sorusuna cevap aramaya başladı.

TUS 1. DÖNEM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TUS 1.dönem tercihleri, adayların 15-17 Ağustos 2025 tarihi arasında ÖSYM'nin internet adresi üzerinde T.C. kimlik ve şifresiyle giriş yaparak, yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan kurallara uygun şekilde uzmanlık dallarını sıralamalarıyla yapılır.

Konuya ilişkin ÖSYM tarafında şu ifadelere yer verildi;

"Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2025-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini 15-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.10’da başlayacak ve 17 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."