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Karşıyaka-Afyonkarahisar maçı hangi kanalda, saat kaçta? (ZTK 2. eleme turu)

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Karşıyaka-Afyonkarahisar maçı hangi kanalda, saat kaçta? (ZTK 2. eleme turu)
Başlık ResmiKarşıyaka-Afyonkarahisar maçı hangi kanalda, saat kaçta? (ZTK 2. eleme turu)

Karşıyaka-Afyonkarahisar maçı, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda tur bileti için oynanacak. İzmir'deki karşılaşma öncesinde maç saati, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

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Karşıyaka ile 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını 3. Eleme Turu'na yazdıracak.

KARŞIYAKA-AFYONKARAHİSAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka-Afyonkarahisar maçı 6 Ekim 2026 Salı günü saat 19.00'da A Spor'dan canlı yayınlanacak. A Spor'un 6 Ekim tarihli maç duyurusunda karşılaşmanın yayın kanalı A Spor olarak gösterilirken TFF'nin resmi fikstüründe de mücadele 19.00'da yer alıyor.

Karşılaşma İzmir'deki Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. Tek maç eleme sistemi nedeniyle beraberlik halinde tur atlayacak ekip normal sürenin ardından gerekirse uzatma ve penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Karşıyaka-Afyonkarahisar maçı hangi kanalda, saat kaçta? (ZTK 2. eleme turu)
Başlık ResmiKarşıyaka-Afyonkarahisar maçı hangi kanalda, saat kaçta? (ZTK 2. eleme turu)

KARŞIYAKA-AFYONKARAHİSAR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Karşıyaka-Afyonkarahisar karşılaşması A Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

A Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmalarını canlı olarak yayınlıyor. Bu nedenle maçı televizyon üzerinden A Spor'dan, internet üzerinden ise kanalın resmi canlı yayın ekranından takip etmek mümkün olacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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