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Vakıfbank-Eczacıbaşı maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şampiyonlar Kupası şifresiz yayın bilgileri

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Vakıfbank-Eczacıbaşı maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şampiyonlar Kupası şifresiz yayın bilgileri
Başlık ResmiVakıfbank-Eczacıbaşı maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şampiyonlar Kupası şifresiz yayın bilgileri

VakıfBank-Eczacıbaşı maçı, 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda sezonun ilk kupasını belirleyecek. Antalya'da oynanacak dev mücadele öncesinde maç saati, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

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VakıfBank ile Eczacıbaşı, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda sezonun ilk kupası için karşı karşıya geliyor. Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın başlama saati, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri voleybolseverlerin gündeminde.

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

VakıfBank-Eczacıbaşı maçı 6 Ekim 2026 Salı günü saat 18.00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası bu yıl 17. kez düzenleniyor. VakıfBank ile Eczacıbaşı Peron İstanbul, sezonun ilk kupasını kazanmak için Antalya'da karşı karşıya gelecek. TVF'nin açıklamasına göre finali Yavuz Akdemir ile Sevilay Gezer Boyacı hakem ikilisi yönetecek.

Vakıfbank-Eczacıbaşı maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şampiyonlar Kupası şifresiz yayın bilgileri
Başlık ResmiVakıfbank-Eczacıbaşı maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şampiyonlar Kupası şifresiz yayın bilgileri

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

VakıfBank-Eczacıbaşı karşılaşması TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. İki kulüp de organizasyonun geçmişinde önemli başarılar elde etti. VakıfBank daha önce 2012-2013, 2013-2014, 2016-2017, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında kupayı kazanırken Eczacıbaşı ise 2010-2011, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında şampiyon oldu. Böylece 6 Ekim'deki final, kupayı daha önce beşer kez kazanan iki takımın yeni bir şampiyonluk için karşı karşıya geleceği mücadele olacak.

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Final karşılaşması Antalya Spor Salonu'nda oynanacak. TVF'nin 6 Ekim maç takviminde salon bilgisi Antalya Spor Salonu olarak yer alıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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