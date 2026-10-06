Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşması için geri sayım sürerken, taraftarların gözü bu kez bilet satış tarihine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın lig aşamasında sahasında ağırlayacağı Barcelona maçı öncesinde “Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak?” sorusu gündemde.

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Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Barcelona mücadelesi 13 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir rakiple karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekipte taraftarlar da tribündeki yerini almak için bilet satışının başlamasını bekliyor. Peki, Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Kasımpaşa biletleri satışta!

GALATASARAY BARCELONA MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Barcelona maçının biletleri için henüz kesin satış tarihi açıklanmadı. Biletlerin hangi gün ve hangi saatte genel satışa sunulacağı konusunda kulüp tarafından yapılacak resmi duyuru bekleniyor.

Galatasaray'ın iç saha maçlarında uyguladığı satış modeli düşünüldüğünde genel satışın bu hafta içinde başlaması bekleniyor.

Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Kasımpaşa biletleri satışta!

GALATASARAY BARCELONA BİLETLERİ NE KADAR OLACAK?

Galatasaray-Barcelona maçına ait resmi bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Galatasaray'ın 9 Ekim'de oynayacağı Kasımpaşa karşılaşması için bilet satışları başlarken fiyatlar da açıklandı.

Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Kasımpaşa biletleri satışta!

Galatasaray-Kasımpaşa maç bileti fiyatları:

•⁠ ⁠Premium: 24.000 TL

•⁠ ⁠Delux: 23.000 TL

•⁠ ⁠Lux: 22.000 TL

•⁠ ⁠Classic: 20.000 TL

•⁠ ⁠Kategori 1: 12.500 TL

•⁠ ⁠Kategori 2: 11.000 TL

•⁠ ⁠Kategori 3: 10.000 TL

•⁠ ⁠Kategori 4: 9.000 TL

•⁠ ⁠Kategori 5: 8.500 TL

•⁠ ⁠Kategori 6: 7.500 TL

•⁠ ⁠Kategori 7: 7.000 TL

•⁠ ⁠Kategori 8: 4.500 TL

•⁠ ⁠Kategori 9: 3.750 TL

•⁠ ⁠Kategori 10: 1.905 TL

•⁠ ⁠Kategori 11: 1.750 TL

•⁠ ⁠Misafir: 1.750 TL

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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