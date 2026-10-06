Türkiye'nin bir sonraki maçı ne zaman? İtalya-Türkiye maçı mağlubiyetle sonuçlandı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü karşılaşmasında İtalya'ya konuk oldu. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından gözler Türkiye'nin bir sonraki maçı ne zaman sorusunun cevabına çevrildi.

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5 Ekim Pazartesi günü oynanan İtalya-Türkiye maçında Türkiye'nin tek golünü Aral Şimşir kaydederken, İtalya'ya galibiyeti getiren golleri Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Pio Esposito attı. 3-1'lik mağlubiyetle sona eren maçın ardından sonraki maçlar araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye'nin bir sonraki maçı ne zaman?

Türkiyenin bir sonraki maçı ne zaman? İtalya-Türkiye maçı mağlubiyetle sonuçlandı!

İTALYA-TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Türkiye ile İtalya arasındaki mücadelede ilk gol ev sahibi ekipten geldi. İtalya, 26. dakikada Gianluca Scamacca'nın kaydettiği golle devre arasına 1-0 üstünlükle girdi.

A Milli Takım ikinci yarıda skoru eşitlemeyi başardı. 61. dakikada gelişen atakta Aral Şimşir, Türkiye adına fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Beraberliğin ardından İtalya yeniden üstünlüğü ele aldı. 64. dakikada Riccardo Calafiori'nin attığı golle İtalya 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın son bölümünde Pio Esposito sahneye çıktı ve 87. dakikada kaydettiği golle maçın sonucunu belirledi.

Türkiyenin bir sonraki maçı ne zaman? İtalya-Türkiye maçı mağlubiyetle sonuçlandı!

İtalya, Türkiye'yi 3-1 mağlup ederek gruptaki puanını 7'ye yükseltti. İtalya karşısında alınan mağlubiyetin ardından Türkiye, A Ligi 1. Grup'ta dört maç sonunda henüz puan elde edemedi. Grupta Fransa 10 puanla ilk sırada bulunuyor. İtalya 7 puanla ikinci, Belçika ise 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise 0 puanla dördüncü sırada.

Türkiyenin bir sonraki maçı ne zaman? İtalya-Türkiye maçı mağlubiyetle sonuçlandı!

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Belçika karşılaşması 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekibin gruptaki son sınavı ise Fransa karşısında olacak. Fransa-Türkiye mücadelesi 15 Kasım 2026 Pazar günü Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye saatiyle başlama saati 22.45 olarak belirlendi.

Türkiyenin bir sonraki maçı ne zaman? İtalya-Türkiye maçı mağlubiyetle sonuçlandı!

Türkiye'nin kalan maçları:

12 Kasım 2026 Perşembe

Türkiye - Belçika | Gürsel Aksel Stadyumu | 20.00

15 Kasım 2026 Pazar

Fransa - Türkiye | Atlantique Stadyumu | 22.45

Türkiyenin bir sonraki maçı ne zaman? İtalya-Türkiye maçı mağlubiyetle sonuçlandı!

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI KADROLARI

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Maldini, Scamacca.

İtalya'da ikinci yarıda Kayode, Calafiori, Tonali, Pio Esposito ve Frattesi oyuna dahil oldu.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir ve Yunus Akgün.

Türkiye'de ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu, Bartuğ Elmaz, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın ve Deniz Gül oyuna dahil oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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