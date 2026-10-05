ÖZEL | A Milli Takım’da sorun ne? Tekelioğlu hocayı, Doğan sistemi eleştirdi

Türk futbolunun tecrübeli futbol adamları Sadi Tekelioğlu ve Ziya Doğan, ay-yıldızlı ekibimizin son dönemdeki performansı ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Tekelioğlu, İtalyan çalıştırıcının derhal istifa etmesi gerektiğini savunarak Şenol Güneş veya Fatih Terim'i işaret ederken; Doğan, sorunun hocalardan ziyade sistemsizlik ve sabırsızlık olduğunu vurguladı.

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Dünya Kupası’na erken veda eden ve UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk üç maçından puansız ayrılan A Milli Futbol Takımı’nda, teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin odak noktası haline geldi. Aday kadro seçimleri ve ilk 11 tercihleri sürekli tartışılan İtalyan teknik adam, son dönemde beklentilerin altında kaldı. Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden teknik direktörler Sadi Tekelioğlu ve Ziya Doğan, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi.

Sadi Tekelioğlu

TEKELİOĞLU: “TAM BİR FİYASKO İZLİYORUZ”

Milli Takım'ın genel durumunu ve oyuncuların motivasyonunu sert bir dille eleştiren Sadi Tekelioğlu, “ABD’deki skandal performansın ardından şimdi de Uluslar Ligi’nde tam bir fiyasko izliyoruz. ABD’ye giderken zaten sezon bitmişti. ‘Turnuva bitsin de tatile gidelim" dediler. Uluslar Ligi maçlarında da "Bir an evvel bitsin de takımlarımıza katılalım’ diye düşünüyorlar. Kadro seçimi, oyuncu ve mevki tercihleri son derece yanlıştı. Ortada değerlendirilecek bir performans yok. Dolayısıyla turnuvalarda bu sonuçların alınması normaldir. Öncelikle oyuncu kalitesi, oyun anlayışı, felsefe, dayanışma, takım ruhu, çalışma disiplini ve sistem konularında çok gerideyiz.” dedi.

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“SANTRFOR KONUSU SKANDAL”

Taktiksel tercihlere ve oyuncu pozisyonlarına da değinen Tekelioğlu, özellikle hücum hattındaki kararlara tepki göstererek, “Bir de oyun şekli olarak ABD’ye giderken 4-6-0 dizilişi maalesef günlerce basında tartışıldı. Ben 40-50 yıldır futbolun içindeyim; dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir takımında böyle bir uygulamayı ne duydum ne de gördüm. Ondan sonraki bir diğer skandal ise Barış’ın sırtı dönük santrfor oynatılmasıydı. Barış’tan ve Kerem’den santrfor olmayacağını yoldan geçen birine sorsanız herhalde o bile söyler. Çünkü ikisi de atak oyuncusu; hızlı, çabuk ve çevikler. Bu isimler geniş ve açık alan bulurlarsa çok daha etkili olabilecek oyuncular.” diye konuştu.

Vincenzo Montella

“BİR AN EVVEL İSTİFA ETMELİ”

Millilerimizin son dönemde aldığı mağlubiyetlere rağmen Montella’nın görevde kalmasını eleştiren 71 yaşındaki futbol adamı, “Şu an Montella’nın yerinde bir Türk antrenör olsaydı ABD’deki turnuvadan sonra göreve devam edemezdi; ya görevden alınırdı ya da gururuyla istifa ederdi. Yerli bir antrenör olsaydı, başaramadığı zaman gelip 'Tamam, ben yokum' der ve çoktan giderdi. Ama maalesef yabancı antrenörlerde herhalde duygusallıktan ziyade ekonomik durum daha ağır basıyor. Montella’nın ABD’den Türkiye’ye değil, İtalya’ya geçmesi lazımdı ama yola devam etti. Bence İtalya maçından sonra bir an evvel istifa etmeli. Zaten kesin olarak gidecek ama İtalya maçı ona bırakıldı. Bana göre, kazansa da puan alsa da Montella'nın işi bitmiştir. Yarından itibaren çok büyük bir ihtimalle bu konu tartışmaya açılır. İnşallah doğru seçim yapılır. Bu işi kurtarabilecek çok önemli iki teknik adam var.” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş - Fatih Terim

“ŞENOL GÜNEŞ VEYA FATİH TERİM”

Milli Takım'da aidiyet duygusunun altını çizen ve teknik direktörlük koltuğu için net isimler veren tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

Teknik direktörümüzün kesinlikle Türk olmasından yanayım. Ayrıca takımın; aidiyet duygusu ve adanmışlığı yüksek oyunculardan kurulu olması lazım. Yurt dışından gelen –hepsi için söylemiyorum– özellikle Avrupa’da doğup o kültürle yetişmiş oyuncuların milli takımımızda kendilerini tam anlamıyla vererek oynadıklarını düşünmüyorum. Yani hem geniş kadro hem de ilk 11 seçimlerinde ciddi hatalar var. Bu durum Stefan Kuntz döneminden beri devam ediyor. Ayrıca kadro, takıma göre değil oyuncunun yeteneğine göre kurulmalı. ‘Büyük takımlarda oynuyorsa ona mutlaka bir mevki bulalım’ mantığından vazgeçilmeli. Sanki iyi oyuncular sadece bu büyük takımlardaymış gibi hareket ediliyor. O yüzden tüm bu anlattıklarımı bilebilecek bir Türk antrenörün gelmesi lazım; bu isim de Şenol Güneş veya Fatih Terim olmalı.

Ziya Doğan

DOĞAN: “BAŞARILARIN ARKASINA SIĞINIYORUZ”

A Milli Takım'ın potansiyelinin sürekli abartıldığını ancak istikrarsızlığın bir türlü aşılamadığını belirten Ziya Doğan ise şunları söyledi:

Milli takımımızın kadrosunu her zaman ‘çok iyi bir takım’ diye diye abartırlar, işte bu tabloyla da karşı karşıya kalırlar. Yani 8 milyon nüfuslu ülkelerin futbol takımları Avrupa’da cirit atıyor. Biz 85 milyonuz ve bir türlü istikrar yakalayamadık. Yıllardır zaman zaman oynanan iyi oyunların ve alınan iyi sonuçların arkasına sığınıyoruz; ama çok geçmeden, tam ümitlendiğimiz anda yine böyle bir ümitsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Bizi yenen takımlar bizden üstün değil. Bizim de kaliteli ve yetenekli oyuncularımız var ama bir türlü sistemi kuramıyoruz.

“KONU MONTELLA DEĞİL, BİZİM ANLAYIŞIMIZ”

Teknik direktör değişikliklerinden ziyade sistemin ve anlayışın değişmesi gerektiğini savunan Doğan, son olarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Montella, iyi niyetiyle çalışıyor. Madem takıma getirdin, sonuna kadar onunla gideceksin. Ya da en başından hiç getirmeyip takımın başına Türk antrenörlerden birini getireceksin. Bu Türk antrenörümüze de 5-6 yıl süre verin, o da başaracaktır. Montella, iyi bir hoca ancak Türkiye'de maçlardan sonra verdiğimiz tepkiler bizim en büyük hatamız. Sabırlı olmak zorundayız. Ayrıca bir teknik direktörle yola çıkıldığında, onunla sonuna kadar devam eden kulüpler de bulunuyor. Avrupa'da bunun birçok örneği mevcut. Bir teknik direktör üst üste hüsran yaşasa dahi, sonrasında doğru yapılanmayı sağlayarak çok büyük başarılara imza atabiliyor. Sabırsız bir toplumuz. Konu Montella değil, bizim anlayışımız. Orada Türk antrenörümüz de olsun elbette; ama diğeri yabancı diye hemen 'onu gönderelim' mantığı çok yanlış.”

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