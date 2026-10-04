ÖZEL | İtalyan yıldızdan Türkiye maçı öncesi Montella'ya destek: "Bu sürecin üstesinden gelecektir"

Çaykur Rizespor'un İtalyan eski yıldızı Davide Petrucci, UEFA Uluslar Ligi’nde yarın oynanacak İtalya-Türkiye maçı öncesi Türkiye Gazetesi'nin sorularını cevapladı. Kariyerinde Roma ve Manchester United gibi devler de bulunan Petrucci; takımların form durumları, kadro yapıları ve teknik adamların taktiksel yaklaşımlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Özetle Kaydet a- | +A

Uluslar Ligi macerasına kötü bir başlangıç yapan ve ilk üç maçın sonunda henüz puanla tanışamayan A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Formda rakibini yenerek moral kazanmak isteyen ay-yıldızlılar, birçok yıldız oyuncusunun eksikliğine rağmen galibiyete odaklandı. Süper Lig’de 3 yıl Çaykur Rizespor forması giyen eski futbolcu Davide Petrucci, zorlu 90 dakika öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

PETRUCCI: “DOĞRU DENGEYLE YENİDEN ZİRVEYE”

İtalya’nın son maçlardaki performansını değerlendiren Davide Petrucci, “İlk üç maça baktığımda İtalya'nın yeni bir yol çizdiğini ve maçlar ilerledikçe giderek geliştiğini söyleyebilirim. Başlangıçta oldukça zorlandılar ancak yavaş yavaş performansları daha iyiye gidiyor. Hâlâ üzerinde çalışılması gereken birçok şey var. Gençlerin yanında yer alan daha tecrübeli oyuncuların da yardımıyla doğru dengeyi bulabileceklerini ve milli takımı, İtalya'nın tarihsel olarak her zaman bulunduğu o üst sıralara yeniden taşıyabileceklerini düşünüyor ve umuyorum.” dedi.

Davide Petrucci

“ZORU BAŞARACAK CESARETE SAHİP”

Teknik direktör Roberto Mancini'nin takım üzerindeki etkisine vurgu yapan Petrucci, “Mancini, takım içinde olumlu bir etki oluşturdu. Kesinlikle harika kişiliğe ve çok etkileyici özgeçmişe sahip bir teknik direktör. Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak belirli durumları yönetme ve oyuncularından en iyi verimi alma konusunda tecrübesi var. Takım esasen sıfırdan başladığı için işi kesinlikle kolay değil, ancak bunu başaracak hem yeteneğe hem de cesarete sahip olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.

“DONNARUMMA ÇOK FORMDA”

İtalyanların kadro kalitesine ve hücum gücüne dikkat çeken eski yıldız, şöyle devam etti: “İtalya'nın şu anki en büyük gücü bazı bireysel oyuncularda ve onların edindiği uluslararası tecrübede yatıyor. Kaleci Donnarumma, şu an kesinlikle çok formda. Savunma hattında da çok iyi oyuncular var; orta sahada ise tecrübe, fiziksel güç ve kalitenin doğru bir harmanı bulunuyor. Belki de şu an için geliştirilmesi gereken alan, İtalya'nın biraz daha zorlandığı hücum hattıdır. Ancak daha önce de söylediğim gibi sorun, takımın tamamen sıfırdan başlıyor olması. Bu yüzden bence İtalya'nın asıl odak noktası oyuncular arasındaki doğru kimyayı yakalamak, tecrübeli oyunculardan en iyi şekilde faydalanırken gençleri de takıma adapte etmek olmalıdır. Gençler katkı sağlamaya hazırlar ve kadroya taze bir kan getirebilirler.”

Gianluigi Donnarumma

“TÜRKİYE GERİ DÖNECEK”

Türkiye'nin son dönemdeki performansını ve ilk üç maçta aldığı mağlubiyetleri yorumlayan 34 yaşındaki İtalyan, “Türkiye, ne yazık ki son zamanlarda pek iyi bir performans sergilemedi; bu oldukça şaşırtıcı, çünkü bana kalırsa güçlü şekilde büyüyen bir ülke. Çok saygın oyunculara sahipler ve takım mükemmel bir gelişim gösteriyor. Bence takımın iyi bir performans sergilemesine katkı sağlayabilecek, üst düzey kulüplerde oynama ve üst düzey oyunculara dönüşme potansiyeli taşıyan oyuncular da var. Şu an için işler pek istedikleri gibi gitmese de toparlanıp daha iyi bir yöne doğru ilerlemek için büyük bir istek duyduklarına eminim.” ifadelerini kullandı.

“YILDIZLAR YOK AMA KOLEKTİF GÜÇ VAR”

Yarınki maça Hakan, Arda, Orkun, Mert, Can, Kenan ve Barış Alper gibi önemli oyuncularından yoksun bir şekilde çıkacak olan ay-yıldızlıların kadrosuna değinen Davide Petrucci, “Ne yazık ki bu kadar çok sakatlık yaşandığında işler hiçbir zaman kolay olmuyor; özellikle de sakatlananlar takımın en yetenekli oyuncuları arasındaysa. Bu oyuncular muazzam bir kaliteye sahip; ancak inanıyorum ki bir milli takım iyi bir performans sergilemek istediğinde, gücünü yalnızca bireysel oyuncularda değil, kolektif yapıda da bulmalıdır. Tüm bu oyuncuları kaybetmenin kesinlikle ciddi bir etkisi var ancak tarihsel olarak Türkiye her zaman güçlü bir takım olmuştur ve bu duruma reaksiyon gösterebilecek kapasitede olduklarına inanıyorum.” tespitinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı

“BU SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELECEKTİR”

Millilerimizin son dönemdeki mağlubiyetlerinin ardından hakkında istifa çağrıları yapılan vatandaşı Montella’ya sahip çıkan Petrucci, son olarak şunları söyledi: “Maalesef işler yolunda gitmediğinde soru işaretlerinin ve şüphelerin ortaya çıkması normaldir. Ancak ben Montella'nın harika bir teknik direktör olduğuna inanıyorum. Bence çok iyi bir iş çıkardı, son derece iyi uyum sağladı ve tıpkı ülkenin ona çok şey kattığı gibi, o da ülkeye büyük katkılarda bulundu. Bana göre bu durumun üstesinden gelebilecek güce sahip. Doğal olarak, alınacak sonuçlar bu konuda ona yardımcı olacaktır.”

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala