ÖZEL │ Süper Lig’in eski yıldızı Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Dikkat çeken Milli Takım, Okan Buruk ve Trossard sözleri

Süper Lig’in yanı sıra Belçika, İngiltere ve İsviçre gibi önemli liglerde de forma giyen, Kayserispor ve Akhisarspor’un eski yıldızı Geoffrey Mujangi Bia, Türkiye Gazetesi'ne özel röportaj verdi. Belçikalı futbolcu, eski hocası Okan Buruk'un başarılarından Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard'a, Türk futbolunun son dönemdeki yükselişinden A Milli Takım'ın performansına kadar çarpıcı tespitlerde bulundu.

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2017 yılında Kayserispor formasıyla Süper Lig'e adım atan Bia, daha sonra transfer olduğu Akhisarspor’da Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Kariyeri boyunca kanatlardaki etkili oyunuyla göz dolduran Bia, Belçika Milli Takım formasını iki kez giyme başarısı gösterdi. Şimdilerde BX Brussels’te forma giyen yıldız futbolcu, Süper Lig tecrübesi ve Türk futboluyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne değerlendirmelerini anlattı.

Geoffrey Mujangi Bia

LİGDEKİ KALİTE ARTIYOR

Kariyerinde şimdiye kadar oynadığı liglere kıyasla Türk futbolunun seviyesini değerlendiren Geoffrey Mujangi Bia, “Bence Türkiye Ligi oldukça rekabetçi ve cazip bir hale gelmeye başlıyor. Son yıllarda, geçmişte olduğu gibi kariyerinin sonuna gelmiş oyuncular yerine zirvedeki isimlerin transfer edilmesi ligin kalitesini kesinlikle artırıyor; ayrıca bu oyuncuların daha büyük liglere yüksek bedellerle satılması da ulaşılan bu seviyeyi gözler önüne seriyor.” dedi.

AVRUPA’DAKİ EN İYİ ATMOSFER

Süper Lig’deki atmosfer ve baskıyla ilgili gözlemlerini anlatan Bia, “Oradaki atmosfer gerçekten hoşuma gitti; zaten Türk futbolunun en belirgin özelliklerinden biri de bu. Baskı konusuna gelirsek; yurt dışından gelen oyunculara karşı biraz daha sabırlı olunması gerekebilir çünkü bu baskı, kadrolarda çok fazla değişikliğe (istikrarsızlığa) yol açıyor. Atmosfer ise muhtemelen Avrupa'nın en iyisi.” diye konuştu.

FENERBAHÇE’YE KARŞI ŞANSLIYDIM

Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanlarında yaşadığı duyguları tarif eden 37 yaşındaki futbolcu, “Seçim yapmak zor; her iki stadyumda da bulundum. Galibiyet kazanma açısından Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'a kıyasla daha şanslıydım ama bunlar, köklü bir tarihe sahip iki dev kulüp; stadyuma girdiğiniz anda, hatta daha öncesinde bile bunu hissediyorsunuz. Bir oyuncu olarak her hafta böyle stadyumlarda oynamak istersiniz.” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk

BİZE ÖZGÜRLÜK TANIRDI

Akhisarspor’da beraber çalıştıkları teknik direktör Okan Buruk’un takım yönetimiyle ilgili tespitlerde bulunan deneyimli oyuncu, “Oyuncularla arası çok iyiydi; oldukça açık sözlüydü ve oyunculara büyük bir özgürlük tanırdı. Bizim dönemimizde bizimle birlikte rondo (pas çalışması) yapardı ve özellikle de top tekniği konusunda hâlâ çok formdaydı. Bu durum grup içinde harika bir atmosfer oluşturuyordu. Takımı saha kenarından, oyuncularla iç içe diyebileceğimiz yakın bir konumdan yönetirdi. Kesinlikle kazanma odaklı bir zihniyete sahipti ve antrenmanlarda bolca maç yaptırırdı.” sözlerini sarf etti.

KAZANMA MANTALİTESİ VAR

Okan Buruk’un son dönemde ambargo koyduğu kupalarla ilgili konuşan Belçikalı yıldız, “Üst üste kazandığı şampiyonluklar kesinlikle çok büyük bir başarı. 2018'de Akhisarspor ile birlikte kupayı kazanmıştık. Kendisi hem futbolculuk hem de teknik direktörlük dönemlerinden gelen o kazanma mantalitesine sahip, bu yüzden hiç şaşırmadım. Diğer takımlar harika hamleler yaptığı için bu sezon şampiyonluk konusunda ne olur bilemiyorum ama kendisine bol şans diliyorum.”

Leandro Trossard

DRİES MERTENS GİBİ!

Beşiktaş’ın sezon başında Arsenal’den kadrosuna kattığı, vatandaşı Leandro Trossard’dan övgüyle bahseden Bia, şöyle devam etti:

“Kulüp için harika bir transfer; Türkiye'de başarılı işler çıkaran Dries Mertens ile benzerlikler taşıyor. Üst düzey bir kulüpten, iyi bir sezonun ardından takıma katıldı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması için gereken her şeye sahip. Gol yollarında etkili ve maçın gidişatını tek başına belirleyebilir. Düzenli olarak ilk 11'de oynamak, onun adına büyük önem taşıyacak.”

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2002’DEKİ MİLLİ TAKIMDAN UZAKTALAR

Geçtiğimiz günlerde UEFA Uluslar Ligi’nde 3-0 kaybettiğimiz Belçika maçıyla ilgili analizlerde bulunan tecrübeli futbolcu, son olarak şunları söyledi:

“Maça yüksek bir tempoyla başladılar ancak erken bir gol yediler; sonrasında işleri zorlaştı. Dürüst olmak gerekirse, daha iyi bir Türkiye takımı göreceğimi sanıyordum. Hem bireysel hem de takım olarak kendilerinden daha iyi bir takıma karşı kaybettiler. Arda Güler'i bir kenara bırakırsak, diğer oyuncular epey zorlandı. Arda, gerçekten öne çıkan bir oyuncuydu. Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncuların olmamasının etkisi mutlaka vardır; bunun yanı sıra kötü de oynadılar. Örneğin, eskiden izlediğim 2002’deki o Türkiye Milli Takımı’ndan çok uzak bir noktadalar. Tüm saygımla söylüyorum; Türkiye gibi büyük bir ülke, geçenki maçta gördüklerimden çok daha fazlasını yapmalıydı.”

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