İtalya’da kal Montella

Maç Belçika’da oynanıyor. Yani biz konuk takımız. Ve de daha önceki iki maçta iki mağlubiyet almışız. Rakip ise bir kazanmış bir kaybetmiş Belçika. Şimdi ben bu koşullarla maça çıkacak Türk Milî Takımı’nın oynaması gereken oyun düzenini kafamda kurmuştum. Aaa bir baktım; ev sahibinin kim olduğu belli değil. Biz açılmış saldırıyoruz onlar kapanıp kontrollü oynuyor.

Yeni bir hoca şart

Bu millî takımın başındaki teknik adam Montella bir an önce ülkesine mi döner başka yere mi gider bilemem ama millî takımın başına başka bir hoca getirmemiz lazım. Bunu bir kez daha kötü tecrübe olarak test ettik. Şu anda 3’te sıfır çektik ama böyle giderse kaçta sıfır çekeriz bilemiyorum. Pazartesi günü İtalya maçımız var. Montella’nın ülkesinde kalması herkes için iyi olabilir.

Belçika takımı çok iyi kapanıyor iyi saklanıyor, rakibe sağlıklı pas yaptırmamaya çalışıyor. Buna karşılık benim millî takımım deplasmanda açık saçık ne olduğu belli olmayan bir oyun felsefesi ile puan için çalışıyor.

Şimdi oyunculara baktığım zaman ne fark eder ki Ahmet oynamış, Mehmet oynamamış. Bir kere benim millî takımın en ucundaki oyuncu yok. Bu ne Barış olabilir ne de sonradan oyuna giren Deniz. Benim ülke futbolu olarak bir an önce rakibin çıkışlarına presle mani olacak, her türlü oyuna giren çıkan hücum eden bir forvete ihtiyacım var. Yüksek top çıkardığımızda ya gol yapacak ya da indirecek bir oyuncu azım. Aksi takdirde bu yalan oyunla kendimizi kandıracağız.

Pehlivan bile gol attı

Şuraya bakın! Lukaku, Fenerbahçe’de yürüyemezken burada benim millî takımıma gol atıyor. Kevin de Bruyne maçı çoktan koparmıştı Lukaku denilen pehlivan da işi bitirdi.

Şimdi bakıyorum yazıyorlar söylüyorlar “Arda Güler... Arda Güler” diye. Arda, Türk Millî Takımı’nda tek başına oynuyor ama geldiği Avrupa takımında 11 kişi ile birlikte mücadele ediyor.

Sonuç olarak Montella’nın yerine kim gelirse gelsin önce benim futbolumun hem kulüp bazında hem millî takımda bütün olumlu sonuçları aldıran bir antrenör profilini bulması lazım.

Maçın adamı: Montella (!)

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