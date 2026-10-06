Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya ile oynadığı karşılaşmanın ardından gözler yeniden lig fikstürüne çevrildi. Süper Lig'de 7. hafta maçları 9 Ekim Cuma günü başlayacak ve 12 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayla tamamlanacak. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçı ne zaman? İşte Süper Lig 7. hafta maç takvimi...

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Milli aranın son bulmasıyla Süper Lig heyecanı tekrar devam ediyor. 6. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Amedspor ile Galatasaray'ın 13'er puanı bulunuyor. Amed Sportif Faaliyetler, averaj üstünlüğü sayesinde liderlik koltuğunda yer alırken Beşiktaş ise 12 puanla üçüncü sırada. Kocaelispor da 12 puanla Beşiktaş'ın hemen arkasında dördüncü sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçı ne zaman?

Süper Lig başlıyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçı ne zaman?

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray-Kasımpaşa maçı 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.



Süper Lig başlıyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçı ne zaman?

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 7. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.



Süper Lig başlıyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçı ne zaman?

TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Samsunspor-Trabzonspor maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.



Süper Lig başlıyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, 7. hafta mücadelesinde Kocaelispor'u sahasında ağırlayacak. Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşması 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park'ta başlayacak.



Süper Lig başlıyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçı ne zaman?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR, MİLLİ ARA BİTTİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasıyla milli ara sona erdi. Süper Lig'de 7. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma günü Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla yeniden başlayacak.



Süper Lig başlıyor! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçı ne zaman?

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

•⁠ ⁠9 Ekim Cuma | 20.00: Galatasaray - Kasımpaşa

•⁠ ⁠10 Ekim Cumartesi | 13.30: Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler

•⁠ ⁠10 Ekim Cumartesi | 16.00: Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK

•⁠ ⁠10 Ekim Cumartesi | 16.00: Samsunspor - Trabzonspor

•⁠ ⁠10 Ekim Cumartesi | 19.00: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

•⁠ ⁠11 Ekim Pazar | 13.30: TÜMOSAN Konyaspor - İstanbul Başakşehir

•⁠ ⁠11 Ekim Pazar | 16.00: Gaziantep FK - Arca Çorum FK

•⁠ ⁠11 Ekim Pazar | 19.00: Beşiktaş - Kocaelispor

•⁠ ⁠12 Ekim Pazartesi | 20.00: Eyüpspor - Göztepe

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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