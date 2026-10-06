Kırklarelispor-Bayburtspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Kupada üst tura yükselmek isteyen Kırklarelispor ile Bayburtspor, 6 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, “Kırklarelispor-Bayburtspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?” sorularına cevap arıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadelesi Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak. Kendi sahasında tur mücadelesine çıkacak Kırklarelispor, taraftarı önünde avantaj sağlayarak kupada yoluna devam etmek isterken Bayburtspor deplasmanda tur bileti arayacak. Peki, Kırklarelispor-Bayburtspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

Kırklarelispor-Bayburtspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Ziraat Türkiye Kupasında 2. Eleme Turu

KIRKLARELİSPOR-BAYBURTSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Kırklarelispor-Bayburtspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler A Spor yayınını şifresiz olarak canlı izleyebilecek.

Kırklarelispor-Bayburtspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Ziraat Türkiye Kupasında 2. Eleme Turu

KIRKLARELİSPOR-BAYBURTSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kapsamında oynanacak Kırklarelispor-Bayburtspor karşılaşması 6 Ekim 2026 Salı günü sahaya çıkacak. Mücadeleye Kırklareli Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma bugün saat 14.00'te başlayacak.

Kırklarelispor-Bayburtspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Ziraat Türkiye Kupasında 2. Eleme Turu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU 6 EKİM 2026



•⁠ ⁠14.00 | Kırklarelispor - Bayburtspor

•⁠ ⁠14.00 | Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü - 1964 Silifke Spor Kulübü

•⁠ ⁠17.00 | Sakaryaspor - Arıt Kayadibi Spor Kulübü

•⁠ ⁠19.00 | Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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