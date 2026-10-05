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Amedspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Amedspor maç tarihi

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Amedspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Amedspor maç tarihi
Başlık ResmiAmedspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Amedspor maç tarihi

Amedspor maçı için geri sayım sürerken Gençlerbirliği-Amedspor karşılaşmasının tarihi, saati ve oynanacağı stat futbolseverlerin gündeminde. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak mücadele öncesinde iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor.

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Amedspor, Süper Lig'deki bir sonraki maçında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ankara'da oynanacak karşılaşma öncesinde "Amedspor maçı ne zaman?", "Gençlerbirliği-Amedspor maçı saat kaçta?" ve "Amedspor maçı nerede oynanacak?" soruları araştırılıyor. Güncel fikstür bilgilerine göre mücadele 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği-Amedspor maçı 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Amedspor, karşılaşma öncesindeki hazırlıklarını teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde sürdürüyor. Amedspor, 6 haftada topladığı 13 puanla zirvede yer alırken Gençlerbirliği 7 puanla 13. sırada bulunuyor.

Amedspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Amedspor maç tarihi
Başlık ResmiAmedspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Amedspor maç tarihi

GENÇLERBİRLİĞİ-AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gençlerbirliği-Amedspor karşılaşması Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan statta başlayacak mücadelede ev sahibi ekip taraftarı önünde sahaya çıkacak. Maçın başlama saati ise 13.30 olarak açıklandı.

Amedspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Amedspor maç tarihi
Başlık ResmiAmedspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Amedspor maç tarihi

Amedspor bu sezon geride kalan 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Diyarbakır temsilcisi 15 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Gençlerbirliği ise 6 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puan topladı. Ankara ekibi 5 gol atarken 13 gol yedi.

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Editör : İREM ÖZCAN
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