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İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek!

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İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek!
Başlık Resmiİtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, dördüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye Ay-Yıldızlılarımız gruptaki ilk galibiyetini almak için çıkacak. Karşılaşmaya geri sayım başlarken İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir soruları da gündemde.

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İlk 3 karşılaşmasından puan çıkaramayan Türkiye, güçlü rakibi karşısında deplasmandan puan veya puanlarla dönerek A Ligi'nde kalma iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Milli maç saat kaçta, ne zaman?

İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek!
Başlık Resmiİtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek!

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Milli Takım'ın İtalya deplasmanındaki mücadelesi Türkiye'de ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde ATV'den mücadeleyi ücretsiz izleyebilecek.

İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek!
Başlık Resmiİtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek!

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 5 Ekim 2026 Pazartesi günü TSİ 21.45'te oynanacak.

Karşılaşmanın adresi ise İtalya'nın Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu olacak. Maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek!
Başlık Resmiİtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek!

İTALYA-TÜRKİYE İLK 11 (MUHTEMEL)

İtalya: Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Nicolo Fagioli, Sebastiano Esposito, Gianluca Scamacca, Pio Esposito.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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