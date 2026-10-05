UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grubun dördüncü karşılaşmasında İtalya deplasmanına çıkıyor. İlk üç maçından puan çıkaramayan Ay-Yıldızlı ekip, Bologna'da oynanacak kritik mücadelede kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi ''Arda Güler cezalı mı, Barış Alper Yılmaz neden yok?'' merak edilirken İtalya-Türkiye maç kadrosu ilk 11'ler şekillenmeye başladı.

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A Milli Futbol Takımı ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesi 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 21.45 olacak. Peki, Arda Güler cezalı mı, Barış Alper Yılmaz neden yok?

İtalya-Türkiye maç kadrosu ilk 11 (muhtemel) Arda Güler cezalı mı, Barış Alper Yılmaz neden yok?

İTALYA-TÜRKİYE MAÇ KADROSU İLK 11 (MUHTEMEL)

İtalya: Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Nicolo Fagioli, Sebastiano Esposito, Gianluca Scamacca, Pio Esposito.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.

İtalya-Türkiye maç kadrosu ilk 11 (muhtemel) Arda Güler cezalı mı, Barış Alper Yılmaz neden yok?

ARDA GÜLER CEZALI MI?

Milli Takım'ın önemli hücum oyuncularından Arda Güler, İtalya karşılaşmasında forma giyemeyecek. Arda, Belçika ile oynanan mücadelede gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Genç yıldız, İtalya maçı öncesinde milli takım kampından izinli olarak ayrıldı.

İtalya-Türkiye maç kadrosu ilk 11 (muhtemel) Arda Güler cezalı mı, Barış Alper Yılmaz neden yok?

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK?

Barış Alper Yılmaz da İtalya karşısında görev yapamayacak. Yılmaz, Belçika maçında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.



İtalya-Türkiye maç kadrosu ilk 11 (muhtemel) Arda Güler cezalı mı, Barış Alper Yılmaz neden yok?

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak, dördüncü hakem olarak ise Karol Arys görev alacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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