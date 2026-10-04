UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği Portekiz-Norveç maçı için geri sayım başladı. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Portekiz, sahasında Norveç'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde gözler Portekiz Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın nerede izlenir sorularıyla beraber Ronaldo neden yok sorusunun cevabına da çevrilmiş vaziyette. İşte, Portekiz Norveç canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 maç kadrosunda son durum...

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Portekiz'in ilk Norveç maçında yedek kalan Ronaldo'nun ardından yaşanan gelişmeler milli takım gündeminin merkezine oturdu. Peki, Portekiz Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın nerede izlenir? Ronaldo neden yok?

Portekiz Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın nerede izlenir? Ronaldo neden yok?

PORTEKİZ NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Portekiz-Norveç maçı, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.45'te A Haber kanalında yayınlanacak. Portekiz'in ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın adresi Estadio do Dragao olacak. Mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.



Portekiz Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın nerede izlenir? Ronaldo neden yok?

PORTEKİZ NORVEÇ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Portekiz ile Norveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Haber'den şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

Portekiz Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın nerede izlenir? Ronaldo neden yok?

RONALDO NEDEN YOK?

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Norveç ile oynadığı ilk maçta teknik direktör Jorge Jesus tarafından yedek bırakılmıştı. Portekiz'in 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından 41 yaşındaki yıldız futbolcunun milli takım kampından ayrıldığı aktarıldı. Ronaldo, ayrılığının nedenini daha sonra açıklayacağını belirtti.

Portekiz Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın nerede izlenir? Ronaldo neden yok?

PORTEKİZ NORVEÇ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Portekiz: D. Costa, J. Cancelo, R. Dias, R. Veiga, N. Mendes, Vitinha, J. Palhinha, P. Neto, B. Fernandes, R. Leão, G. Ramos

Norveç: Ø. Nyland, M. Pedersen, K. Ajer, L. Østigård, D. M. Wolfe, M. Ødegaard, S. Berge, F. Aursnes, O. Bobb, E. Haaland, A. Nusa

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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