Ronaldo-Jesus krizinde top yıldız futbolcuda! Taraflardan biri görüşmeye hazır

Portekiz'in Norveç maçında teknik direktör Jorge Jesus'un kararıyla forma giymeyen Cristiano Ronaldo, milli takım kampından ayrıldı. Ronaldo'nun neden daha sonra açıklayacağını söylediği olayın ardından tarafları bir araya getirmek için girişim başlatıldı.

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Portekiz'in Norveç'i mağlup ettiği maçta teknik direktör Jorge Jesus'un kararıyla forma giymeyen Cristiano Ronaldo, milli takım kampından ayrıldı. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, kararının nedenini daha sonra açıklayacağını söyledi.

Ronaldo ile Jorge Jesus arasında yaşananların ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença devreye girdi. Proença'nın, taraflar arasındaki sorunları çözmek amacıyla bir toplantı düzenlemek istediği belirtildi.

JESUS TOPLANTIYA SICAK BAKIYOR

A Bola'nın haberine göre Jorge Jesus, Proença'nın görüşme talebine olumlu yaklaştı. Cristiano Ronaldo'nun ise federasyon başkanının teklifine henüz cevap vermediği aktarıldı.

Portekiz'de yaşananlar kamuoyunda da tartışmalara neden oldu. Bir kesim Ronaldo'ya saygısızlık yapıldığını savunurken, diğer kesim ise Jorge Jesus'un kararının doğru olduğunu düşünüyor.

GÖZLER JESUS'UN AÇIKLAMASINDA

Jorge Jesus, Danimarka maçının ardından yaptığı açıklamada Norveç karşılaşmasının ardından Ronaldo ile yaşananları tüm detaylarıyla anlatacağını söylemişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler hem Ronaldo'nun yapacağı açıklamaya hem de Jorge Jesus'un konuya ilişkin değerlendirmelerine çevrildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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