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Spor

Portekiz'de Galatasaray sürprizi: Ronaldo gitti, yeni 7 numara belli oldu

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Portekiz'de Galatasaray sürprizi: Ronaldo gitti, yeni 7 numara belli oldu
Başlık ResmiPortekiz'de Galatasaray sürprizi: Ronaldo gitti, yeni 7 numara belli oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı gerilim sonrası Portekiz'in Danimarka ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi maçı öncesi kamptan ayrıldı. Ronaldo'nun 7 numaralı forması talimatlar gereği boş kalmayacak.

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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Danimarka öncesi kamptan ayrılan yıldız oyuncunun 7 numaralı forması yeni sahibini buldu.

Cristiano Ronaldo, "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşme sonrasında kampptan ayrılma kararı aldım" açıklamasını yaptı.
Başlık ResmiCristiano Ronaldo, "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşme sonrasında kampptan ayrılma kararı aldım" açıklamasını yaptı.

YENİ 7 NUMARA RAFAEL LEAO

Portekiz basınından ABola'nın aktardığı habere göre; Ronaldo'nun 7 numarasını, Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao sırtına geçirecek.

Galatasaray, rafael Leao için 38 milyon euro bonservis ödedi.
Başlık ResmiGalatasaray, rafael Leao için 38 milyon euro bonservis ödedi.

Formanın, başka bir futbolcuya geçmesi mecburi bir tercih olarak dikkat çekiyor. UEFA Uluslar Ligi talimatları maç kadrosundaki oyuncuların 1'den 23'e kadar numaralandırılmasını öngörüyor. Bu nedenle Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun 7 numarasını boş bırakamayacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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