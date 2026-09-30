Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi! Apar topar milli takım kampından ayrıldı

Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kalan Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus'un karşılaşma sonrası yaptığı açıklamaların ardından milli takım kampından ayrıldı. Gözlerin çevrildiği yıldız futbolcudan ilk açıklama geldi.

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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşandığı öne sürülen gerilim gündeme damga vurdu. Ronaldo'nun, Jesus'un açıklamalarının ardından milli takım kampından ayrıldığı ve özel uçağıyla Madrid'e gideceği belirtildi.

RONALDO MAÇTA SÜRE ALAMADI

Marca'nın iddiasına göre olaylar, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından başladı.

Cristiano Ronaldo, Norveç karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Jorge Jesus hücum hattında João Félix ve Gonçalo Ramos'a ilk 11'de görev verdi. İki futbolcu da attıkları gollerle Portekiz'in galibiyetinde rol oynadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ısınmaya çıkan Ronaldo ise maçta süre alamadı. Mücadelenin tamamını yedek kulübesinde geçiren yıldız futbolcu, maçın ardından doğrudan soyunma odasına gitti.

Ronaldo'nun ertesi gün gerçekleştirilen antrenmanda da diğer yedek oyuncularla birlikte çalışmadığı belirtildi.

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JORGE JESUS'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Jorge Jesus, düzenlediği basın toplantısında Ronaldo ile maçtan önce görüştüğünü söyledi. Portekizli teknik adam, Ronaldo'ya karşılaşmada ilk 11'de yer vermeyeceğini ve ihtiyaç duyması halinde oyuna alacağını belirtti.

Jesus, oyuncuların kararlarını değiştiremeyeceğini ifade ederek, "Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri" dedi.

"ORTADA BİR SORUN YOK"

Takım içerisinde herhangi bir kriz olmadığını savunan 72 yaşındaki teknik direktör, Ronaldo'nun uzun süre ısınmasına rağmen oyuna girmemesinin kendisini şaşırtmadığını söyledi.

Jesus, "Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz" ifadelerini kullandı.

Portekizli çalıştırıcı, basın toplantısında gündemin Ronaldo yerine Danimarka maçı olması gerektiğini belirterek, "Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil." dedi.

Bu açıklamaların ardından Ronaldo'nun kamptan ayrıldığı ve özel uçağıyla Madrid'e gideceği belirtildi.

RONALDO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Portekizli yıldız Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Portekiz Milli Takımı'nın kampından ayrıldığını doğruladı.

Aldığı kararla ilgili olarak Ronaldo, "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Portekiz Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımla ilgili nedenlerim hakkında bilgi vereceğim. Şimdi tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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