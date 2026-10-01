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Ronaldo futbolu bıraktı mı? Milli takım kampını terk etti!

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Ronaldo futbolu bıraktı mı? Milli takım kampını terk etti!
Başlık ResmiRonaldo futbolu bıraktı mı?

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılması futbol dünyasında gündem oldu. 41 yaşındaki yıldız oyuncunun teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı gerilimin ardından kamptan ayrıldığını açıklaması, “Ronaldo futbolu bıraktı mı?”, “Cristiano Ronaldo milli takımdan ayrıldı mı?'' ve ''Ronaldo emekli mi oldu?'' sorularını beraberinde getirdi.

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Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşme sonrasında kamptan ayrılma kararı aldım." ifadelerini kullandı. Jesus, Ronaldo'nun Norveç ve Danimarka karşılaşmalarında ilk 11'de düşünülmediğini ve oyuncunun forma durumuna teknik ekibin karar vereceğini söylemişti. Peki, Ronaldo futbolu bıraktı mı?

Ronaldo futbolu bıraktı mı? Milli takım kampını terk etti!
Başlık ResmiRonaldo futbolu bıraktı mı? Milli takım kampını terk etti!

RONALDO FUTBOLU BIRAKTI MI?

Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli takım kampından ayrılma kararını Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından aldığını duyurdu.

Ronaldo ayrıca milli takımdan ayrılmasının arkasındaki nedenleri zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Cristiano Ronaldo, futbolu bırakma kararını ise daha önce açıklamıştı. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, motivasyonunun ve futbola olan tutkusunun devam ettiğini belirterek 1.000 gol hedefine ulaşmak istediğini söylemişti.

Ronaldo futbolu bıraktı mı? Milli takım kampını terk etti!
Başlık ResmiRonaldo futbolu bıraktı mı? Milli takım kampını terk etti!

RONALDO'NUN 7 NUMARALI FORMASI RAFAEL LEAO'YA VERİLECEK

Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından Portekiz Milli Takımı'nın kadro numaralandırması da gündeme geldi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Ronaldo'nun uzun yıllardır kullandığı 7 numaralı forma, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Rafael Leao'ya verilecek.

Galatasaray, transfer döneminde Rafael Leao'yu Milan'dan kadrosuna katmış ve Portekizli futbolcu için 38 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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