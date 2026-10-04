UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. B3 Grubu'nda mücadele eden Kosova ile Avusturya, 4. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele Priştine'de oynanacak. Kosova - Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının önemli karşılaşmalarından biri için geri sayım sürüyor. Kosova ile Avusturya, B3 Grubu'ndaki 4. hafta mücadelesinde sahaya çıkacak. İki takım da kritik karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor. Peki, Kosova - Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kosova - Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi canlı yayın bilgileri

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova-Avusturya karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon karşısında takip etmek isteyen izleyiciler, saat 19.00'da A Spor ekranlarında karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. Kosova-Avusturya maçının hakemi Portekizli Antonio Nobre olacak.

Kosova - Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi canlı yayın bilgileri

KOSOVA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Kosova-Avusturya maçı 4 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Kosova'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşma, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saatiyle 19.00'da çalacak.

Kosova - Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi canlı yayın bilgileri

KOSOVA-AVUSTURYA MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Kosova: A. Saipi, L. Dellova, M. Avdyli, F. Aslani, D. Kacuri, V. Matoshi, M. Vojvoda, E. Krasniqi, M. Jashari, A. Rahmani, S. Kalajdžić

Avusturya: F. Wiegele, S. Posch, P. Wimmer, N. Seiwald, P. Lienhart, K. Danso, X. Schlager, R. Schmid, P. Mwene, C. Chukwuemeka, S. Kalajdzić



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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