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Hırvatistan-İngiltere maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Uluslar Ligi)

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Hırvatistan-İngiltere maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Uluslar Ligi)
Başlık ResmiHırvatistan-İngiltere maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Uluslar Ligi)

Hırvatistan-İngiltere maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın yayın kanalı, başlama saati ve şifresiz izleme seçenekleri futbolseverlerin gündeminde. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta aynı puana sahip iki ekip üçüncü hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile İngiltere, 3 Ekim Cumartesi günü kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takım da ilk iki maç sonunda 3 puanda bulunurken gruptaki sıralama açısından önem taşıyan mücadele öncesinde yayın bilgileri ve maç saati araştırılıyor.

HIRVATİSTAN-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-İngiltere maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da A Spor'dan canlı yayınlanacak. A Ligi 3. Grup'ta iki takım da ilk iki karşılaşmasının ardından 3'er puan topladı. Hırvatistan ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederken ikinci maçında İspanya'ya 4-1 kaybetti. İngiltere ise İspanya karşısında 3-2 mağlup olduktan sonra Çekya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hırvatistan-İngiltere maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Uluslar Ligi)
Başlık ResmiHırvatistan-İngiltere maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Uluslar Ligi)

HIRVATİSTAN-İNGİLTERE MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Hırvatistan-İngiltere karşılaşması A Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek. Maçı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler A Spor yayınını kullanabilecek. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler için de A Spor'un resmi canlı yayın sayfası bulunuyor.

HIRVATİSTAN-İNGİLTERE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hırvatistan-İngiltere karşılaşması Türkiye'de A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak. Kanalın resmi canlı yayın sayfasında da karşılaşma günün canlı programı içinde yer alıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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