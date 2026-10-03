Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım sürerken karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve şifresiz izleme seçenekleri futbolseverlerin gündeminde. Milli ara dönemini hazırlık maçıyla değerlendirecek olan sarı-lacivertliler, Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile Bakü'de karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken programına Azerbaycan deplasmanını da ekledi. Sarı-lacivertli ekip, 3 Ekim Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda Turan Tovuz ile hazırlık maçına çıkacak. Mücadelenin Türkiye saatiyle 19.00'da başlaması planlanıyor.

TURAN TOVUZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık maçı tv100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi tv100 üzerinden izleyebilecek.

Turan Tovuz-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Fenerbahçe hazırlık maçı

TURAN TOVUZ-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Turan Tovuz-Fenerbahçe maçı tv100'den şifresiz ve ücretsiz olarak takip edilebilecek. Televizyon üzerinden izlemek isteyenler tv100 yayınını açarak mücadeleyi takip edebilecek.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI İLK 11'LER

Mert, Semedo, Brown, Guendouzi, Levent, Efe Yılmaz, Kante, Asensio, Greenwood, Çağrı, Alaettin

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