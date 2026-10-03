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Amedspor-Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Amedspor-Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başlık ResmiAmedspor-Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor-Alanyaspor hazırlık maçı gündemine geldi. İki ekibin Alanya'da karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde maç saati, stadyum, yayın bilgileri ve nereden izlenir araştırılıyor.

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Amedspor ile Alanyaspor, milli arayı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendirecek. İki takımın teknik heyeti açısından oyuncuların son durumunu görmek ve maç temposunu korumak amacı taşıyan mücadele Alanya'da oynanacak.

AMEDSPOR ALANYASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Alanyaspor hazırlık maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Kulüpler tarafından paylaşılan maç günü bilgilerinde karşılaşmanın başlama saati 16.30 olarak açıklandı. Mücadele Alanya'daki Oba Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve seyirci alınmayacak.

Amedspor-Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başlık ResmiAmedspor-Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Amedspor-Alanyaspor hazırlık maçı için şu ana kadar açıklanmış resmi bir televizyon ya da dijital canlı yayın bulunmuyor. Karşılaşmanın seyirci ve basın mensuplarına kapalı oynanacağı belirtildi.

Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin iki kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak skor ve maç sonu açıklamalarını takip etmesi gerekecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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