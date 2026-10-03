Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Finlandiya-Arnavutluk maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Finlandiya-Arnavutluk maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başlık ResmiFinlandiya-Arnavutluk maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Finlandiya-Arnavutluk maçı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. İlk iki haftayı yenilgisiz geçen iki takımın mücadelesi öncesinde maç saati, yayın kanalı ve gruptaki son durum araştırılıyor.

Kaydet
|

Finlandiya ile Arnavutluk, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta üçüncü hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Grup aşamasına kayıpsız başlayan iki ekip Helsinki'de kozlarını paylaşırken, karşılaşmanın yayın bilgileri de futbolseverlerin gündeminde.

FİNLANDİYA-ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Finlandiya-Arnavutluk maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Helsinki Olympic Stadium'da gerçekleştirilecek mücadele Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

Finlandiya-Arnavutluk maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başlık ResmiFinlandiya-Arnavutluk maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FİNLANDİYA-ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Finlandiya-Arnavutluk karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

İLGİLİ HABERLER
UEFA Uluslar Ligi
SPOR
UEFA Uluslar Ligi'nin gecenin sonuçları: 10 maçta 27 gol
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.