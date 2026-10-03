Finlandiya-Arnavutluk maçı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. İlk iki haftayı yenilgisiz geçen iki takımın mücadelesi öncesinde maç saati, yayın kanalı ve gruptaki son durum araştırılıyor.

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Finlandiya ile Arnavutluk, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta üçüncü hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Grup aşamasına kayıpsız başlayan iki ekip Helsinki'de kozlarını paylaşırken, karşılaşmanın yayın bilgileri de futbolseverlerin gündeminde.

FİNLANDİYA-ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Finlandiya-Arnavutluk maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Helsinki Olympic Stadium'da gerçekleştirilecek mücadele Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

Finlandiya-Arnavutluk maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FİNLANDİYA-ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Finlandiya-Arnavutluk karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

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