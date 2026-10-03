UEFA Uluslar Ligi'nin gecenin sonuçları: 10 maçta 27 gol

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. B Ligi 4'üncü Grup'ta Bosna-Hersek, eski Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'nun son maçına çıktığı mücadelede İsveç ile 1-1 berabere kaldı.

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UEFA Uluslar Ligi'nin 3'üncü haftası; A Milli Futbol Takımımız'ın mücadele ettiği A liginin yanı sıra B ve C liglerinde oynanan toplam 10 maçla devam etti.

Belçika ile Türkiye, Maurice Dufrasne Stadı'nda karşılaştı. Belçika oyuncuları, 3-0 sonrası sevinç yaşadı.

DZEKO'DAN MİLLİ TAKIMA VEDA

Bosna Hersek'in "yaşayan efsanesi" olarak bilinen Edin Dzeko, İsveç maçının 63'üncü dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Haris Tabakovic'e bırakarak, milli takım kariyerini sonlandırdı.

Edin Dzeko

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

1'inci Grup

Belçika-Türkiye: 3-0

Fransa-İtalya: 1-1

B LİGİ

2'nci Grup

Macaristan-Gürcistan: 1-0

Ukrayna-Kuzey İrlanda: 0-3

4'üncü Grup

Polonya-Romanya: 6-0

Bosna-Hersek-İsveç: 1-1

C LİGİ

2'nci Grup

Letonya-Karadağ: 1-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Ermenistan: 2-0

3'üncü Grup

Kazakistan-Moldova: 1-2

Faroe Adaları-Slovakya: 1-1

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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