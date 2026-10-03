UEFA Uluslar Ligi'nin gecenin sonuçları: 10 maçta 27 gol
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. B Ligi 4'üncü Grup'ta Bosna-Hersek, eski Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'nun son maçına çıktığı mücadelede İsveç ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nin 3'üncü haftası; A Milli Futbol Takımımız'ın mücadele ettiği A liginin yanı sıra B ve C liglerinde oynanan toplam 10 maçla devam etti.
DZEKO'DAN MİLLİ TAKIMA VEDA
Bosna Hersek'in "yaşayan efsanesi" olarak bilinen Edin Dzeko, İsveç maçının 63'üncü dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Haris Tabakovic'e bırakarak, milli takım kariyerini sonlandırdı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ
1'inci Grup
Belçika-Türkiye: 3-0
Fransa-İtalya: 1-1
B LİGİ
2'nci Grup
Macaristan-Gürcistan: 1-0
Ukrayna-Kuzey İrlanda: 0-3
4'üncü Grup
Polonya-Romanya: 6-0
Bosna-Hersek-İsveç: 1-1
C LİGİ
2'nci Grup
Letonya-Karadağ: 1-2
Kıbrıs Rum Kesimi-Ermenistan: 2-0
3'üncü Grup
Kazakistan-Moldova: 1-2
Faroe Adaları-Slovakya: 1-1