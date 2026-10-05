TFF'de kritik toplantı: MHK ve Montella masada

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK depremi, TFF yönetiminden istifalar ve millî maçlar sonrası teknik direktör Vincenzo Montella’nın durumuyla ilgili yarın olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

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Dün İtalya kampında istifa etmeyeceğini açıklayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun son olanlardan sonra ne yapacağı ve hangi yönde kararlar alacağı merak ediliyor.

MHK VE MONTELLA MASADA

Arkasında durduğu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanması sonrası yeni MHK Başkanı’nın belirlenmesi bekleniyor.

Ayrıca Vincenzo Montella ile de bugün İtalya karşısında nasıl bir sonuç alınırsa alınsın yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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