UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, 2. hafta karşılaşmasında dünyaca ünlü İspanyol ekibi Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa fikstürü devam ederken, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ekim ayı programı da tamamlanmak üzere. Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, Milli maçlar ne zaman bitiyor merak edilirken gözler aynı zamanda Süper Lig maç takvimine de çevrildi.

Kaydet a- | +A

Futbolseverlerin gündeminde hem Galatasaray-Barcelona maçı hem de milli takım arasının ne zaman sona ereceği bulunuyor. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları için ise geri sayım başladı! Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, Milli maçlar ne zaman bitiyor?

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, Milli maçlar ne zaman bitiyor? Gözler Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarında

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Galatasaray Barcelona maçı 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın adresi ise RAMS Park olacak.

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, Milli maçlar ne zaman bitiyor? Gözler Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarında

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

13 Ekim 2026 Salı: Galatasaray - Barcelona, 22.00

21 Ekim 2026 Çarşamba: Lille - Galatasaray, 19.45

3 Kasım 2026 Salı: Galatasaray - Stuttgart, 20.45

24 Kasım 2026 Salı: Galatasaray - Aston Villa, 20.45

8 Aralık 2026 Salı: AEK Athens - Galatasaray, 23.00

19 Ocak 2027 Salı: Galatasaray - Feyenoord, 20.45

27 Ocak 2027 Çarşamba: Paris Saint-Germain - Galatasaray, 23.00

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, Milli maçlar ne zaman bitiyor? Gözler Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarında

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de milli takımlar nedeniyle verilen ara 6 Ekim 2026 Salı günü sona erecek.

Ekim ayındaki milli maç döneminde Türkiye Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlıların son karşılaşması 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanında oynanacak. Bu akşamki maçın tamamlanmasının ardından milli takım programının ekim bölümü sona erecek ve futbolcular kulüplerine dönerek lig hazırlıklarına başlayacak.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala