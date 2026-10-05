Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!
Başlık ResmiFransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Grupta üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek. Stade de France'ta oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, “Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir?” sorusuna cevap arıyor.

Kaydet
|

A Milli Takım'ın da yer aldığı grupta Fransa zirve mücadelesini sürdürürken Belçika da üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Fransa-Belçika maçı saat kaçta başlayacak, maç şifresiz mi? İşte maçın yayın bilgileri, gruptaki son durum ve Türkiye'nin kalan maçları...

Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!
Başlık ResmiFransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!

FRANSA-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Futbolseverlerin merak ettiği Fransa-Belçika maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!
Başlık ResmiFransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!

FRANSA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında oynanacak Fransa-Belçika karşılaşması 5 Ekim 2026 Pazartesi günü sahne alacak. Paris'teki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!
Başlık ResmiFransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!

ULUSLAR LİGİ A GRUBUNDA SON DURUM

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk üç haftanın ardından grubun üst sıralarında yer alıyor. Turnuvaya Türkiye karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan Fransa, ikinci maçında Belçika'yı da aynı skorla geçrerek avantaj elde etti. Fransız ekibi üçüncü karşılaşmasında ise İtalya ile 1-1 berabere kaldı. İlk üç müsabakada 7 puan toplayan Fransa, grubun liderlik mücadelesindeki konumunu korudu.

Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!
Başlık ResmiFransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!

Belçika ise grupta oynadığı üç karşılaşmada 6 puan elde etti. Turnuvaya İtalya deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetle başlayan Belçika, ikinci maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Belçika, üçüncü karşılaşmasında ise Türkiye'yi 3-0 yenerek yeniden çıkışa geçti.

Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!
Başlık ResmiFransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!

Genel sıralamada grup liderleri arasında İspanya ve Portekiz 9'ar puanla öne çıkrarken, Fransa ve Yunanistan 7 puanla onları takip ediyor. Grup ikincileri arasında İngiltere ve Belçika 6'şar puana sahip. Hollanda'nın 5i, Danimarka'nın ise 3 puanı bulunuyor. İtalya ve Almanya 4'er puan toplarken, Norveç ile Hırvatistan 3 puanda bulunuyor. Sırbistan, Çekya ve Türkiye ise henüz puan alamadı.

İLGİLİ HABERLER
İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek!
HABERLER
İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek!
İtalya-Türkiye maç kadrosu ilk 11 (muhtemel) Arda Güler cezalı mı, Barış Alper Yılmaz neden yok?
HABERLER
İtalya-Türkiye maç kadrosu ilk 11 (muhtemel) Arda Güler cezalı mı, Barış Alper Yılmaz neden yok?
Vincenzo Montella tepkili: "3. Lig
SPOR
Vincenzo Montella tepkili: "3. Lig'den oyuncuyu kadroya almamı istediler"
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.