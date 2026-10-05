UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Grupta üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek. Stade de France'ta oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, “Fransa-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir?” sorusuna cevap arıyor.

Kaydet a- | +A

A Milli Takım'ın da yer aldığı grupta Fransa zirve mücadelesini sürdürürken Belçika da üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Fransa-Belçika maçı saat kaçta başlayacak, maç şifresiz mi? İşte maçın yayın bilgileri, gruptaki son durum ve Türkiye'nin kalan maçları...

Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!

FRANSA-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Futbolseverlerin merak ettiği Fransa-Belçika maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!

FRANSA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında oynanacak Fransa-Belçika karşılaşması 5 Ekim 2026 Pazartesi günü sahne alacak. Paris'teki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!

ULUSLAR LİGİ A GRUBUNDA SON DURUM

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk üç haftanın ardından grubun üst sıralarında yer alıyor. Turnuvaya Türkiye karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan Fransa, ikinci maçında Belçika'yı da aynı skorla geçrerek avantaj elde etti. Fransız ekibi üçüncü karşılaşmasında ise İtalya ile 1-1 berabere kaldı. İlk üç müsabakada 7 puan toplayan Fransa, grubun liderlik mücadelesindeki konumunu korudu.

Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!

Belçika ise grupta oynadığı üç karşılaşmada 6 puan elde etti. Turnuvaya İtalya deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetle başlayan Belçika, ikinci maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Belçika, üçüncü karşılaşmasında ise Türkiye'yi 3-0 yenerek yeniden çıkışa geçti.

Fransa-Belçika maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Uluslar Ligi A grubunda son durum!

Genel sıralamada grup liderleri arasında İspanya ve Portekiz 9'ar puanla öne çıkrarken, Fransa ve Yunanistan 7 puanla onları takip ediyor. Grup ikincileri arasında İngiltere ve Belçika 6'şar puana sahip. Hollanda'nın 5i, Danimarka'nın ise 3 puanı bulunuyor. İtalya ve Almanya 4'er puan toplarken, Norveç ile Hırvatistan 3 puanda bulunuyor. Sırbistan, Çekya ve Türkiye ise henüz puan alamadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala