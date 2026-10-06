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Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maçları devam ediyor

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Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maçları devam ediyor
Başlık ResmiSakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Günün dikkat çeken mücadelelerinden birinde Sakaryaspor ile Arıt Kayadibi Spor tur bileti için sahaya çıkacak. Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta merak edilirken gözler bugünkü karşılaşmaların takvimine de çevrildi.

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Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda oynanacak Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor mücadelesinde Giray Şaylan düdük çalacak. Şaylan'ın yardımcılığını ise Yunus Yalçın, Emirhan Özdemir yaparken, dördüncü hakem Berkay Mavi olacak. Peki, Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maçları devam ediyor
Başlık ResmiSakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maçları devam ediyor

SAKARYASPOR-ARIT KAYADİBİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maçları devam ediyor
Başlık ResmiSakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maçları devam ediyor

SAKARYASPOR-ARIT KAYADİBİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda oynanacak Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor karşılaşması 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maçları devam ediyor
Başlık ResmiSakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası maçları devam ediyor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU 6 EKİM 2026

•⁠ ⁠14.00 | Kırklarelispor - Bayburtspor
•⁠ ⁠14.00 | Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü - 1964 Silifke Spor Kulübü
•⁠ ⁠17.00 | Sakaryaspor - Arıt Kayadibi Spor Kulübü
•⁠ ⁠19.00 | Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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